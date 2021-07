Venezuela vs Polonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Juegazo sumamente atractivo tendremos este miércoles 28 de julio en la jornada 3 del Voleibol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Venezuela busque sumar su primera victoria que les permita seguir luchando por la clasificación, pero tendrán que medirse a Polonia que saldrá a imponer su calidad en la Ariake Arena.

Hora y Canal Venezuela vs Polonia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 4:25 pm de Japón. 2:25 am de México. 3:25 am de Venezuela. 00:25 am PT / 3:25 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TLC en Venezuela.

Venezuela vs Polonia en VIVO

La escuadra de Venezuela cumplió logrando llegar a estos Juegos que son los segundos en los que participa en su historia, sin embargo tienen la misión de superar lo hecho en el 2008 y para ello es vital empezar a sumar victorias.

La Vinotinto no la ha pasado bien en la competencia donde ha perdido en las dos primeras jornadas. El pasado domingo cayeron 3-0 ante Irán, por lo que hay mucho que mejorar.

Por su parte, Polonia tiene la misión de superar esta primera fase y competir ante los mejores.

Los Polacos han tenido un inicio irregular ya que suman un triunfo y una derrota. Su victoria fue en la jornada pasad, el lunes, cuando lograron vencer 3-0 a Italia.

Tanto Venezuela como Polonia saben de la importancia de este juego ya que para ambos sería un gran paso el quedarse con la victoria. Los Polacos son claros favoritos, sin embargo la Vinotinto luchará por dar la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Venezuela vs Polonia.

