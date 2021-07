Handball

Gran juego tendremos este miércoles 28 de julio en la jornada 3 de la fase de grupos en el Handball Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, donde España buscará sumar su segunda victoria que les permita perfilar la clasificación, sin embargo tendrán que medirse a Brasil que llega invicta lista para mantener ese paso en el Nacional de Yoyogi.

Hora y Canal España vs Brasil

Sede: Estadio Nacional de Yoyogi, Tokio, Japón

Hora: 11:00 am de Japón (jueves). 9:00 pm de México. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am de España (jueves). 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Globo en Brasil. Eurosport en España.

España vs Brasil en VIVO

La selección de España tiene la misión de superar esta primera fase y ser una seria contendiente por las medallas, como ya ganó en la edición 2008 con el bronce. Su arranque ha sido irregular con una victoria y una derrota.

Las Guerreras vienen de una grandísima victoria en la jornada del martes cuando lograron vencer 28-25 a Francia con destacada actuación de Carmen Martín.

Por su parte, Brasil ha hecho bien las cosas también demostrando que quieren una medalla, algo que nunca han conseguido en su historia.

Las Cariocas suman un triunfo y un empate en las dos primeras fechas. El pasado lunes lograron un buen triunfo 33-27 a Hungría con buena actuación de Samara Vieira y Ana Paulo Belo con 7 anotaciones cada una.

Tanto España como Brasil saben de la importancia de este partido ya que ambas saldrán decididas a conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad y perfilar su clasificación rumbo a la fase final. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. España vs Brasil.

España vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Handball Femenil Juegos Olímpicos 2021

