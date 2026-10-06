Argentina vs Benin EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Cita legendaria en Buenos Aires! El Monumental se prepara para vivir una noche que quedará para siempre en la memoria del fútbol argentino. Lionel Messi vestirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina ante un estadio completamente entregado a uno de los máximos ídolos de la historia de la Albiceleste.

Argentina se enfrentará a Benín en un partido que tendrá un significado mucho más grande que cualquier resultado. La Albiceleste despedirá a una de sus grandes leyendas en una noche cargada de emociones, homenajes y recuerdos, mientras que el conjunto africano intentará competir con dignidad frente al campeón del mundo.

Además de Messi, Nicolás Otamendi también tendrá su despedida internacional, por lo que el encuentro promete convertirse en una auténtica fiesta para todos los aficionados argentinos.

El escenario difícilmente podría ser más especial: un Monumental repleto, dos leyendas listas para recibir el reconocimiento de su gente y una selección Argentina que buscará cerrar esta era dorada con una actuación a la altura de las circunstancias.

Argentina llega lanzada y quiere despedir a Messi con una goleada

La Albiceleste llega a esta cita con una confianza enorme después de protagonizar dos actuaciones ofensivas de auténtico poderío.

Argentina goleó 4-0 a Bolivia y posteriormente aplastó 7-0 a Burkina Faso, dejando claro que mantiene una capacidad ofensiva capaz de hacer daño a prácticamente cualquier rival.

Ahora, sin embargo, el objetivo será todavía más especial. El equipo argentino quiere regalarle a Messi una última noche inolvidable con la camiseta nacional y convertir su despedida en una celebración absoluta.

La propuesta futbolística volverá a estar basada en el control de la pelota y la circulación rápida. Alexis Mac Allister y Nico Paz tendrán la responsabilidad de manejar buena parte de la creación y encontrar los espacios necesarios para que Messi pueda recibir cerca del área.

El capitán argentino tendrá libertad para participar en la generación de juego y buscar su última gran conexión con una afición que lo acompañó durante años de alegrías, frustraciones y, finalmente, gloria absoluta.

Arriba, Lautaro Martínez será otra de las grandes amenazas. Su capacidad para atacar el área y aprovechar las asistencias de Messi y sus compañeros puede convertirse en uno de los principales argumentos de Argentina para buscar una nueva goleada.

Benín quiere competir y evitar una noche complicada

Enfrente estará un Benín que sabe perfectamente la magnitud del desafío. La selección africana llegará al Monumental con la intención de disputar un encuentro digno y, sobre todo, evitar que la despedida de Messi se convierta en una avalancha de goles.

El conjunto de Benín llega motivado después de conseguir una importante victoria 2-1 sobre Mauritania, resultado que le permitió afrontar este compromiso con mayor confianza.

Sin embargo, la diferencia de jerarquía entre ambos equipos será evidente desde el primer minuto.

Benín tendrá que recurrir a un planteamiento mucho más conservador. La prioridad será cerrar espacios, proteger su área y evitar que Argentina encuentre demasiadas situaciones claras durante los primeros minutos.

En ese plan, Rodolfo Aloko tendrá una responsabilidad importante para intentar contener la circulación argentina y mantener compacto al equipo africano.

La misión será complicada: Argentina cuenta con demasiados recursos ofensivos y, además, tendrá un incentivo emocional enorme para atacar durante todo el encuentro.

Argentina vs Benín: las claves del partido

La principal clave estará en la posesión. Argentina seguramente se adueñará del balón desde el inicio y buscará instalarse en campo rival.

Mac Allister y Nico Paz pueden ser fundamentales para mover a una defensa que probablemente estará replegada cerca de su propia área. La circulación rápida obligará a Benín a desplazarse constantemente y abrirá espacios que Messi puede aprovechar.

El otro factor determinante será precisamente Lionel Messi.

La despedida del capitán puede generar un escenario especial. Cada toque suyo será acompañado por la ovación del Monumental y, naturalmente, Argentina buscará involucrarlo en la mayor cantidad de acciones ofensivas posibles.

Messi tendrá la posibilidad de buscar su último gran momento con la Albiceleste en casa, ya sea mediante una asistencia, una jugada individual o incluso una anotación que convierta la noche en un recuerdo todavía más inolvidable.

Benín deberá resistir con un bloque muy compacto. Si consigue mantener el marcador cerrado durante el primer tramo del encuentro, podrá intentar generar alguna oportunidad mediante transiciones rápidas. Pero si Argentina marca temprano, el partido podría convertirse rápidamente en un monólogo.

La despedida de Messi promete una noche llena de emociones

Más allá de lo estrictamente futbolístico, este partido tendrá una carga emocional difícil de repetir.

Messi se despedirá de la Selección Argentina después de una etapa histórica en la que consiguió transformar su legado con la camiseta nacional. El reconocimiento del público será uno de los grandes protagonistas de la jornada.

También será una noche especial para Nicolás Otamendi, otro integrante fundamental de una generación que consiguió llevar nuevamente a Argentina a lo más alto.

Por eso, el partido puede convertirse en una celebración desde mucho antes del pitazo final. La afición tendrá la oportunidad de despedir a dos futbolistas que forman parte de una de las épocas más exitosas de la historia de la Albiceleste.

Benín intentará ser un digno invitado a la fiesta, pero Argentina buscará que el marcador también esté a la altura de una noche tan especial.

Pronóstico Argentina vs Benín: fiesta absoluta en el Monumental

La diferencia de jerarquía entre ambas selecciones es enorme y todo apunta a que Argentina tendrá el control del encuentro durante prácticamente los 90 minutos.

Benín intentará protegerse con líneas muy juntas y reducir los espacios, pero mantener el cero ante una selección argentina que llega después de marcar 11 goles en sus últimos dos partidos será una tarea extremadamente complicada.

Además, el ambiente festivo puede impulsar todavía más al conjunto de Lionel Scaloni. Argentina no tendrá ninguna razón para bajar la intensidad y seguramente buscará ofrecer un espectáculo ofensivo para homenajear a Messi y Otamendi.

La combinación entre la calidad individual de la Albiceleste, el estado de forma de sus atacantes y la emoción de una despedida histórica hacen pensar en una noche con muchos goles.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: Argentina 5-0 Benín

Pronosticamos una goleada y fiesta absoluta de Argentina por 5-0 sobre Benín en el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

La Albiceleste debería dominar desde el comienzo, manejar la posesión y generar ocasiones de manera constante. Messi tendrá el protagonismo emocional de la noche, mientras que jugadores como Nico Paz, Mac Allister y Lautaro Martínez pueden encargarse de alimentar una ofensiva que llega en plena forma.

Benín intentará resistir y hacer un duelo digno, pero la diferencia de calidad y el ambiente extraordinario que se vivirá en el Monumental deberían terminar inclinando completamente la balanza.

Argentina buscará cerrar una era dorada con una actuación memorable, mientras el fútbol mundial se prepara para despedir una vez más a Lionel Messi de la camiseta que defendió durante tantos años.

Last modified: octubre 6, 2026