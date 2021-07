Brasil vs España – Francia vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Handball Juegos Olímpicos 2021

Handball

Seguimos con la actividad de la jornada 3 del Handball en los Juegos Olímpicos 2021 este miércoles 28 de julio con un par de grandes partidos donde Brasil buscará su primer triunfo enfrentándose a España, mientras que la jornada se cerrará con Francia buscando mantener su paso perfecto ante Alemania en el Nacional de Yoyogi.

Hora y Canal Brasil vs España – Francia vs Alemania

Sede: Gimnasio Nacional de Yoyogi, Tokio, Japón

Hora: Brasil vs España: 5:30 am en México. 7:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:30 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos. 12:30 pm de España. Francia vs Alemania: 9:30 pm de Japón. 7:30 am de México. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en Europa.

Brasil vs España en VIVO

La selección de Brasil tiene la misión de repetir lo hecho en casa hace 5 años cuando superaron esta fase de grupos, sin embargo para conseguirlo tienen mucho que mejorara al perder en las dos primeras fechas.

Los Cariocas vienen de un amargo descalabro el pasado viernes cuando se midieron a Francia compitiendo de buena manera, pero terminaron cayendo 34-29.

Por su parte, España tiene la misión de volver a ganar medallas en este deporte que les dio 3 bronces desde Atlanta 1996, pero su última medalla fue en Beijing 2008.

La Furia Roja viene de un grandísimo triunfo el domingo pasado cuando se midieron a Noruega logrando doblegarlos con un ajustado 28-27.

Tanto Brasil como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que los acerque al objetivo. En los pronósticos La Furia Roja es favorito para llevarse el triunfo, sin embargo los Cariocas intentarán dar la campanada.

Francia vs Alemania en VIVO

La selección de Francia ha sido una de las grandes dominadoras de la competencia y tienen la misión de recuperar la medalla de Oro tras haber ganado la plata en 2016 tras haber ganado dos Oros consecutivos.

Los Galos han cumplido con los pronósticos ganando los dos partidos disputados. En la jornada pasada doblegaron 34-29 a Brasil.

Por su parte, Alemania también es una potencia de la disciplina y hace 5 años se quedaron con el bronce.

Los Alemanes han tenido un desempeño irregular con una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas. El partido pasado lograron vencer 33-25 a Argentina.

Tanto Francia como Alemania saben de la importancia de este partido dado que ambos querrán dar un golpe de autoridad que les permita perfilar la clasificación y, sobretodo, demostrar que serán candidatos a medallas.

Brasil vs España – Francia vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Handball Juegos Olímpicos 2021

julio 27, 2021

