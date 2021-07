Honduras vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Gran partido tendremos este miércoles 28 de julio continuando con la última jornada de la fase de grupos en el fútbol de los Juegos Olímpicos 2021, cuando Honduras busque firmar su clasificación a la fase final, pero para ello necesita quedarse con la victoria al medirse a Corea del Sur que saldrá decidido a sumar en la cancha del Internacional de Yokohama.

Hora y Canal Honduras vs Corea del Sur

Sede: Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama, Japón

Hora: 5:30 pm de Japón. 2:30 am de Honduras y Centroamérica. 3:30 am de México y Panamá. 1:30 am PT / 4:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TVC en Honduras.

Honduras vs Corea del Sur en VIVO

La selección de Honduras ha cumplido con un buen papel en esta fase de grupos donde suma una victoria y una derrota, sin embargo llegan a esta última fecha con la obligación de ganar ya que solamente eso les aseguraría el boleto a la fase final.

Los Catrachos vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada, el domingo, cuando vinieron de atrás en un par de ocasiones para vencer 3-2 a Nueva Zelanda con goles de Luis Palma, Juan Carlos Obregón y Rigoberto Rivas.

Por su parte, Corea del Sur lo ha hecho bien en estas dos primeras jornadas al sumar una victoria y una derrota, sin embargo a ellos el empate les bastaría para meterse a la fase final, aunque tendrán que ir con todo.

Los Sur-Coreanos vienen de una grandísima victoria el domingo pasado cuando se midieron a Rumania logrando un claro 4-0 con doblete de Lee Kang-in, así como uno de Um Won-sang y un autogol.

Tanto Honduras como Corea del Sur saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar para clasificar, no hay margen de error en esta última fecha en un grupo donde los 4 equipos suman 3 unidades. En los pronósticos los Sur-Coreanos son ligeros favoritos, pero los Catrachos saldrán motivados sabiendo que necesitan ganar para avanzar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Honduras vs Corea del Sur.

