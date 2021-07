España vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo de poder a poder directo por la clasificación tendremos este miércoles 28 de julio en el cierre de la fase de grupos del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando España busque imponer su calidad para sumar y con ello firmar su pase a la fase final, pero tendrán que medirse a Argentina que no tiene margen de error, si aspira a clasificar debe quedarse con el triunfo en la cancha de Saitama.

Hora y Canal España vs Argentina

Sede: Estadio Saitama 2002, Saitama, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en España. TyC Sports en Argentina.

España vs Argentina en VIVO

La selección de España es considerada la máxima favorita a la medalla de Oro, sin embargo su desempeño ha sido muy flojo en las dos primeras jornadas donde apenas suma un triunfo y un empate anotando apenas dos goles, aunque sin recibir ninguno, por lo que llegan a esta última fecha con la obligación de sumar para clasificar.

La Furia Roja viene de un sufrido triunfo el domingo pasado cuando se midieron a Australia en un duelo que parecía terminaría en empate, pero al 81 Mikel Oyarzabal se vistió de héroe con el 1-0 final.

Por su parte, Argentina también llega con la misión de llevarse medallas, pero tampoco la ha pasado del todo bien al sumar una victoria y una derrota, situación que los tiene obligados a ganar para avanzar.

La Albiceleste viene de una valiosísima victoria el domingo pasado en la jornada 2 cuando se midieron a Egipto sufriendo para doblegarlos 1-0 con solitaria anotación de Facundo Medina.

Tanto España como Argentina saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones necesitan ganar para avanzar, no hay margen de error, el vencedor estará en cuartos de final, mientras que el perdedor quedará eliminado, el empate le daría el boleto a la Furia Roja que es ligero favorito, pero sabemos de la calidad de la Albiceleste. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. España vs Argentina.

España vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 27, 2021

Etiquetas: Argentina