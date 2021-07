Brasil vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Arranca la actividad de la jornada 3 y definitiva de la fase de grupos del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021 este miércoles 28 de julio, cuando Brasil busque imponer su jerarquía para ganar y asegurar su boleto a la fase final, no debería tener demasiadas complicaciones al enfrentarse a Arabia Saudita que intentará cerrar de manera digna en Saitama.

Hora y Canal Brasil vs Arabia Saudita

Sede: Estadio Saitama 2002, Saitama, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 5:00 am de Brasil, Argentina y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Globo en Brasil. NBC en Estados Unidos.

Brasil vs Arabia Saudita en VIVO

La selección de Brasil ha tenido una buena actuación “a secas” en esta fase de grupos ya que en las primeras dos jornadas sumaron una victoria y un empate, situación que los tiene cerca de clasificar, pero todavía necesitan sumar en esta última jornada.

¡BRASIL NO PUEDE GANAR! 🇧🇷🆚🇨🇮



Luego de una victoria ante Alemania, la Canarinha empata sin goles ante Costa de Marfil en #Tokyo2020

La polémica expulsión de Douglas Luiz a los 15 minutos, puso en aprietos a los sudamericanos #VamosConTokyo pic.twitter.com/pTcD16tWcp — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 25, 2021

Los Carioacas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando se midieron a Costa de Marfil en un duelo que dominaron en términos generales, pero una expulsión complicó las cosas y tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Por su parte, Arabia Saudita ha sido competitivo en las dos primeras fechas, sin embargo en ambos duelos cayó derrotado y eso los tiene ya eliminados de la pelea por la clasificación.

Los Asiáticos vienen de un amargo descalabro el pasado domingo cuando se midieron a Alemania en un duelo que habían empatado 2-2 con doblete de Sami Al-Najei, sin embargo lo terminaron perdiendo 3-2.

Tanto Brasil como Arabia Saudita saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar con el pie derecho esta fase de grupos, aunque la realidad es que los Cariocas son amplios favoritos para ganar o, al menos, empatar y con ello cerrar su boleto a los cuartos de final. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Arabia Saudita.

Brasil vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 27, 2021

Etiquetas: Arabia Saudita