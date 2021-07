Francia vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Se cierra la actividad de la fase de grupos en el fútbol de los Juegos Olímpicos 2021 este miércoles 28 de julio con un buen duelo directo por la clasificación donde Francia buscará dar un golpe de autoridad imponiendo su jerarquía, sin embargo tendrá que medirse a Japón que llega decidido a firmar su boleto en la cancha del Internacional de Yokohama.

Hora y Canal Francia vs Japón

Sede: Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama, Japón

Hora: 8:30 pm de Japón. 6:30 am de México. 1:30 pm de Francia. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Francia vs Japón en VIVO

La selección de Francia ha decepcionado en esta fase de grupos donde suman una sufrida victoria y una dura derrota, aun así llegan a esta última jornada dependiendo de si mismos para clasificar, aunque para ello necesitan ganar.

Los Galos vienen de un milagroso triunfo en la jornada pasada, el domingo, cuando se midieron a Sudáfrica viniendo de atrás en en 3 ocasiones para terminar ganando 4-3 con hat-trick de André-Pierre Gignac y uno más de Téji Savanier al 90+3.

Por su parte, Japón ha impuesto condiciones demostrando que en casa quiere pelear por una medalla. Han ganado los 2 partidos que han disputado, pero todavía no pueden festejar ya que la clasificación no es segura, para ello necesita no ser goleado o sumar.

Los Nipones vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada, el domingo, cuando lograron vencer 2-1 a México con goles de Kubo y Doan, dando un golpe de autoridad.

Tanto Francia como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren quedarse con el triunfo y avanzar a la fase final. En los pronósticos los Nipones son favoritos para ganar por el buen nivel que han mostrado, sin embargo Les Bleus saldrá a “matar o morir” si no quiere quedar eliminado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Francia vs Japón.

