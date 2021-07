Eslovenia vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Gran juego nos espera este miércoles 28 de julio en la jornada 2 del Baloncesto de los Juegos Olímpicos 2021, cuando Eslovenia y Luka Doncic vuelvan a la actividad con la misión de sellar su boleto a la siguiente ronda, pero se tendrán que medir a Japón, anfitrión de la competencia, que intentará dar la gran campanada en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Eslovenia vs Japón

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 1:40 pm en Japón (jueves). 11:40 pm de México. 9:40 pm PT / 00:40 am ET en Estados Unidos. 1:40 am en Argentina, Brasil y Uruguay (jueves).

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Eslovenia vs Japón en VIVO

La selección de Eslovenia está haciendo historia en su primera participación en los Juegos en esta disciplina, sin embargo eso no será suficiente ya que la medalla es una posibilidad real.

#Tokyo2020

Victoria de Eslovenia frente a Argentina 118 a 100. Mejor durante los 40 minutos y con un jugador prendido fuego. Lo de Luka Doncic fue tan atractivo que no nos alcanzaba un solo video. Parte uno del gran partido de Doncic.



pic.twitter.com/dvxlbM7mvm — TresMasUno (@TresMasUno_) July 26, 2021

Los Eslovenos vienen de una gran victoria en su debut el pasado domingo cuando doblegaron 118-100 con histórica participación de Luka Doncic con 48 puntos (récord del torneo) y 5 asistencias.

Por su parte, Japón es el anfitrión de la competencia, pero la realidad es que luce difícil pensar que puedan ganar un juego en el grupo, aun así lucharán por sorprender.

Los Nipones fueron competitivos en su debut el pasado domingo, pero terminaron cayendo 88-77 ante España con 20 puntos de Rui Hachimura, uno de sus jugadores NBA.

Tanto Eslovenia como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar, aunque la realidad es que los Europeos, encabezados por Doncic, son amplios favoritos para ganar, pero no deberán confiarse de unos Nipones que saldrán sin nada que perder por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Eslovenia vs Japón.

Eslovenia vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 28, 2021

Etiquetas: Baloncesto Juegos Olímpicos