México vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Gran duelo tendremos este jueves 29 de julio en la jornada 2 del Voleibol de Playa en los Juegos Olímpicos 2021, donde México buscará sumar su primera victoria que les permita aspirar a clasificar, pero tendrán que medirse a la República Checa que entrará en acción tras superar el protocolo COVID y tendrá la urgencia de ganar en el Parque Shiokaze.

Hora y Canal México vs República Checa

Sede: Parque Shiokaze, Tokio, Japón

Hora: 4:00 pm de Japón. 2:00 am de México. 00:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. TUDN en México. NBC en Estados Unidos.

México vs República Checa en VIVO

La dupla de México llegó a estos Juegos con la motivación a tope buscando su boleto a la fase final, sin embargo su debut no fue el esperado, por lo que en esta segunda fecha saldrán con la urgencia de quedarse con la victoria.

Josué Gaxiola y José Rubio arrancaron su participación en la competencia el pasado domingo enfrentándose a Rusia en un duelo sumamente cerrado, ganaron el primer set, pero terminaron cayendo en los dos siguientes para ser vencidos.

Por su parte, la República Checa es una de las mejores duplas del mundo, sin embargo debido a un positivo de COVID de Perusic no pudieron tener actividad en la primera jornada perdiendo por default ante Letonia, así que realmente no sabemos que esperar y como se habrá recuperado el atleta checo que no había podido entrar hasta hace unas horas.

Tanto México como la República Checa saben de la importancia de este partido dado que ambos buscan su primera victoria que les permita perfilar su clasificación a la siguiente ronda. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Tricolores llegan con mejor ritmo, pero sabemos de la calidad de los Checos que van por todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. México vs República Checa.

