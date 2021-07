Francia vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Handball Juegos Olímpicos 2021

Handball

Juegazo de poder a poder con sabor a medalla tendremos este viernes 30 de julio en la jornada 4 del Handball en los Juegos Olímpicos 2021, donde Francia buscará dar un golpe de autoridad demostrando que es el máximo favorito al Oro, pero tendrá que medirse a España que también llega decidido a llevarse el triunfo y demostrar su poderío en el Nacional de Yoyogi.

Hora y Canal Francia vs España

Sede: Estadio Nacional de Yoyogi, Tokio, Japón

Hora: 2:15 pm de Japón. 00:15 am de México. 7:15 am de Francia y España. 10:15 pm PT / 1:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en Europa.

Francia vs España en VIVO

La selección de Francia ha cumplido con un gran desempeño en la competencia donde ha ganado los 3 partidos que ha disputado, por lo que el duelo de este viernes será una buena prueba.

Los Galos vienen de una sufrida victoria el pasado miércoles cuando se midieron a Alemania logrando doblegarlos 30-29 con 6 anotaciones de Dika Mem.

Por su parte, España también es un serio candidato a las medallas y lo ha hecho muy bien hasta ahora al ganar los 3 juegos, por lo que intentarán seguir con el paso perfecto.

🤾🏻‍♂️ España 32 -25 Brasil



🔥 ¡A cuartos de final!



✅ Los #Hispanos se imponen con autoridad a la selección brasileña y ya están clasificados matemáticamente para los cuartos de final.#ElCorazónDeEspaña @RFEBalonmano pic.twitter.com/e8Y0FYfBnc — Comité Olímpico Español (@COE_es) July 28, 2021

La Furia Roja viene de una clara victoria el pasado miércoles cuando se midieron a Brasil logrando doblegarlos 32-25 con 5 goles de Ferran Solé.

Tanto Francia como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad, ambos están ya clasificados, pero el ganar significaría un mejor cruce en la fase final y demostrar su poderío.Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el marcador final. Francia vs España.

