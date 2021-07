Brasil vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Juegazo de poder a poder con sabor a medalla tendremos este sábado 31 de julio en el Voleibol Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, cuando Brasil busque dar un golpe de autoridad en la pelea por amarrar el liderato del grupo, pero se medirá a Serbia que también saldrá decidida a quedarse con la victoria del Ariake Arena.

Hora y Canal Brasil vs Serbia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 4:25 pm en Japón. 2:25 am en México . 00:25 am PT / 3:25 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Brasil vs Serbia en VIVO

La escuadra de Brasil ha impuesto condiciones demostrando que quiere llevarse la medalla de Oro, ha ganado los 3 partidos que han disputado, pero saben que no pueden aflojar en la pelea por las medallas.

La Canarinha viene de una contundente victoria el pasado jueves cuando se midieron a Japón venciéndolas 3-0 sin demasiadas complicaciones.

Por su parte, Serbia también tiene aspiraciones reales de pelear por medalla e ir por el Oro, han ganado los 3 duelos, pero el de este sábado será una verdadera “prueba de fuego”.

Las Europeas tampoco tuvieron problemas en su partido del jueves logrando vencer 3-0 a Kenia.

Tanto Brasil como Serbia saben de la importancia de este juego ya que ambas llegan con paso perfecto, han ganado sus tres compromisos y querrán ligar su cuarto triunfo que les daría el liderato del grupo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Brasil vs Serbia.

