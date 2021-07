España vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Arranca la actividad de los Cuartos de Final del Fútbol en los Juegos Olímpicos 2021 este sábado 31 de julio, donde España buscará imponer su jerarquía y calidad en la búsqueda de acercarse a las medallas, pero tendrán que medirse a Costa de Marfil que sorprendió en la fase de grupos y que irá por la sorpresa al Miyagi.

Hora y Canal España vs Costa de Marfil

Sede: Estadio de Miyagi, Rifu, Miyagi, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 4:00 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos. 10:00 am de España.

Canal: Marca Claro en Latinoamérica. Eurosport en España. NBC en Estados Unidos.

España vs Costa de Marfil en VIVO

La selección de España es considerada la gran favorita para llevarse la medalla de Oro, trajó un plantel muy poderoso, sin embargo en la fase de grupos dejaron algunas dudas al sumar un triunfo y un par de derrotas, aun así quedaron como líderes del sector C.

La Furia Roja cerró su participación en la fase de grupos el pasado miércoles con un empate 1-1 ante Argentina que les dio la clasificación y dejó a la Albiceleste eliminada.

Por su parte, Costa de Marfil fue una de las sorpresas de la competencia ya que logró avanzar en el segundo puesto del Grupo D con una victoria y par de empates, únicamente debajo de Brasil y dejando fuera a Alemania.

Los Elefantes tuvieron un gran cierre de fase de grupos el miércoles donde se midieron a Alemania en un duelo directo por la clasificación, lograron tomar ventaja gracias a un autogol, pero tuvieron que conformarse con el 1-1, suficiente para avanzar.

Tanto España como Costa de Marfil saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, ambos han cumplido llegando a esta fase, pero ambos quieren meterse a semifinales. En los pronósticos la Furia Roja es amplio favorito por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Elefantes son capaces de dar la campanada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. España vs Costa de Marfil.

