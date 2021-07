Alexander Zverev vs Karen Khachanov EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Tenis Juegos Olímpicos 2021

Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este domingo 1 de agosto con la gran Final del Tenis Masculino en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Alexander Zverev busque redondear este grandísimo torneo, pero se medirá a Karen Khachanov que también llega motivado listo para quedarse con el Oro en la cancha del Ariake Coliseum.

Hora y Canal Alexander Zverev vs Karen Khachanov

Sede: Ariake Coliseum, Tokio, Japón

Hora: 3:00 pm de Japón. 1:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 3:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Alexander Zverev vs Karen Khachanov en VIVO

Alexander Zverev acabó con las esperanzas de Novak Djokovic de un Golden Slam, recuperándose de la derrota del primer set para vencer al máximo favorito 1-6, 6-3, 6-1 en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio.

¡ENORME VICTORIA! 🎾🔝🔥



Novak Djokovic se despide del Golden Slam, luego de caer ante el alemán Alexander Zverev en #Tokyo2020#VamosConTokyo

VIDEO📹⬇️https://t.co/bxQrURdiAz pic.twitter.com/pADYprhs7J — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 30, 2021

El cuarto sembrado se enfrentará a Karen Khachanov de Rusia el domingo en un partido por la medalla de oro que no muchos habrían predicho antes del comienzo del torneo. Khachanov venció a Pablo Carreño Busta en sets seguidos en la otra semifinal.

Las cosas parecían estar desmoronándose para Zverev, ya que iba detrás por un set y un break contra Djokovic el viernes. Pero el alemán se defendió con fuerza y ​​ganó 10 de los siguientes 11 juegos para enviar al No. 1 del mundo al bronce.

Zverev fue imperioso en sus primeros cuatro partidos en los Juegos Olímpicos de Tokio, no perdió un set y cometió solo dos dobles faltas. Pero el cuarto sembrado pareció haber cumplido su partido en Djokovic, concediendo el primer set en 36 minutos y dejando caer el servicio al principio del segundo antes de programar un cambio de rumbo épico. El alemán tiene ahora 32-11 en el año.

Mientras tanto, Karen Khachanov, quien tiene 25-15 esta temporada, se ha enfrentado a un camino más desafiante hacia el partido por la medalla de oro. Ha perdido hasta tres sets en camino a su primera final del año.

El cuartofinalista de Wimbledon se fue a la distancia contra la esperanza local Yoshihito Nishioka (1R), Diego Schwartzman (3R) y Ugo Humbert (cuartos de final), pero hizo un trabajo rápido de Carreño Busta en las semifinales.

Alexander Zverev vs Karen Khachanov EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Tenis Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 31, 2021

Etiquetas: Alexander Zverev