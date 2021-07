Italia vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Gran juego tendremos este domingo 1 de agosto siguiendo con la última jornada de la fase de grupos del Voleibol de Juegos Olímpicos 2021, cuando Italia busque imponer su jerarquía y llevarse la victoria que les permita aspirar al liderato, pero tendrán que medirse a Venezuela que querrá despedirse de la competencia con un triunfo en el Ariake Arena.

Hora y Canal Italia vs Venezuela

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 4:25 pm de Japón. 2:25 am de México. 3:25 am en Venezuela. 00:25 am PT / 3:25 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. TLT en Venezuela. NBC en Estados Unidos.

Italia vs Venezuela en VIVO

La escuadra de Italia ha cumplido con un buen papel en esta competencia teniendo ya la clasificación en la bolsa ya que en 4 jornadas suman 3 victorias y han caído en una sola ocasión.

La Azzurri viene de un buen triunfo el pasado viernes cuando se midieron a Irán logrando doblegarlos 3-1.

Por su parte, Venezuela cumplió logrando llegar a estos Juegos donde esperaba hacer algo más, sin embargo ha perdido los 4 duelos que han disputado y eso los tiene ya eliminados.

🇻🇪 Venezuela cayó por 3-0 (25-13, 25-22, 25-12) frente a Canadá y sumó su cuarta derrota en #Tokyo2020



👉🏼 Emerson Rodríguez (8 pts) fue el máximo anotador del equipo sudamericano, que cerrará su participación el domingo ante Italia pic.twitter.com/v6arwQi80c — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2021

La Vinotinto viene de quedar eliminado el pasado jueves cuando se midieron a Canadá en un choque donde poco pudieron hacer cayendo 3-0.

Tanto Italia como Venezuela saben de la importancia de este juego ya que ambos quieren cerrar la fase de grupos con el pie derecho, aunque ambos con objetivos distintos. La Azzurri es claro favorito, sin embargo al Vinotinto saldrá sin nada que perder por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Italia vs Venezuela.

Italia vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

