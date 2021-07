Argentina vs España – Brasil vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Handball Juegos Olímpicos 2021

Handball

Se cierra la actividad de la fase de grupos del Handball en los Juegos Olímpicos 2021 este domingo 1 de agosto con dos buenos partidos donde Argentina buscará despedirse con el brazo en alto ante su similar de España que querrá dar un golpe de autoridad, mientras que el sector A se cerrará con Brasil intentando firmar su clasificación cuando se midan a Alemania que también saldrá obligado a la cancha del Gimnasio Yoyogi.

Argentina vs España en VIVO

La selección de Argentina ha tenido una fase de grupos complicada siendo competitivo en cada uno de los 4 partidos que ha disputado, sin embargo en todos fue derrotado y eso los tiene ya eliminados en esta última fecha. Vienen de caer 25-23 ante Brasil en la jornada pasada.

Por su parte, España ha sido uno de los protagonistas de la competencia sumando 3 triunfos y una derrota en 4 choques. Su caída fue justamente en la jornada pasada cuando cayeron 36-31 ante Francia.

Tanto Argentina como España saben de la importancia de este juego ya que ambos quieren cerrar con todo, sin embargo la Roja es favorita al llegar mucho mejor que una Albiceleste que únicamente intentará despedirse con orgullo. El duelo iniciará a las 2:15 pm de Japón (2:15 am de Argentina, 9:15 am de España. 00:15 am PT / 3:15 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports en Latinoamérica, NBC en Estados Unidos y TyC Sports en Argentina.

Brasil vs Alemania en VIVO

La selección de Brasil ha tenido una fase de grupos complicada que los tiene al borde de la eliminación ya que apenas han sumado un triunfo y han caído derrotados en los restantes 3 juegos, por lo que necesitan cerrar con todo. Llegan motivados ya que su victoria llegó en la jornada pasada doblegando 25-23 a Argentina.

Por su parte, Alemania ha demostrado que quiere ser protagonista y pelea por medallas, aunque en 4 jornada suman par de triunfos y par de derrotas. Llegan de un valiosísimo triunfo 28-23 sobre Noruega.

Tanto Brasil como Alemania saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error en la pelea por la clasificación, los Alemanes son favoritos, pero la Canarinha saldrá a “matar o morir” por el boleto. El duelo iniciará a las 7:30 pm de Japón (7:30 am de Argentina y Brasil, 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

