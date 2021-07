Voleibol

Gran duelo tendremos este sábado 31 de julio con el repechaje en el Voleibol de Playa de los Juegos Olímpicos 2021, donde Chile buscará el ansiado boleto a la fase final, llegan motivados, pero tendrán que medirse a Suiza que saldrá decidido a quedarse con el boleto en el Parque Shiokae.

Hora y Canal Chile vs Suiza

Sede: Parque Shiokaze, Tokio, Japón

Hora: 10:00 pm de Japón. 8:00 am de México. 9:00 am de Chile. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Chile vs Suiza en VIVO

La dupla de Chile tuvo una actuación irregular en la fase de grupos donde concluyó en la tercera posición del sector E tras sumar una victoria y caer en un par de ocasiones.

¡PRIMERA VICTORIA PARA LOS CHILENOS EN ESTOS JUEGOS OLÍMPICOS!🇨🇱🏐



Los primos Marcos y Esteban Grimalt se impusieron de manera contundente a la pareja de Marruecos en dos sets en el #Volleyball de playa de #Tokyo2020 #VamosConTokyo https://t.co/jMeXKVEKt4 pic.twitter.com/SYv5EPCqE8 — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 30, 2021

Los primos Griamtl justamente cerraron su clasificación a este repechaje en la última jornada el pasado jueves cuando lograron vencer 2-0 a Marruecos.

Por su parte, Suiza también tuvo una actuación irregular con una victoria y par de descalabros en el sector C para quedar terceros.

Adrian Heidrich y Mirco Gerson igual lograron su boleto en su último duelo el pasado jueves cuando lograron un buen triunfo 2-1 sobre Italia.

Tanto Chile como Suiza saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error, el vencedor estará en octavos de final, mientras el perdedor quedará eliminado de Tokio. Realmente no hay un claro favorito. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score fina. Chile vs Suiza.

Chile vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 31, 2021

Etiquetas: Canal Chile vs Suiza