Suiza vs Suecia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Suiza recibirá a Suecia en Ginebra con el objetivo de consolidar su liderato en el Grupo B, mientras que los escandinavos buscan reanimar una campaña que pasó de irregular a crítica.

Los helvéticos llegan como líderes e invictos, mientras que Suecia es última del grupo, con apenas un punto y un nuevo técnico intentando hacer milagros.

🇨🇭 SUIZA: líder sólido, defensa impenetrable

El equipo de Murat Yakin ha sido uno de los más fiables de toda la clasificación:

10 puntos en 4 partidos (3 victorias, 1 empate).

(3 victorias, 1 empate). 9 goles a favor – 0 en contra .

. Ocho partidos invictos en todas las competiciones.

en todas las competiciones. Cinco encuentros consecutivos sin encajar gol.

Su empate sin goles ante Eslovenia detuvo una racha de seis triunfos seguidos, pero no afectó su dominio en el grupo.

Suiza, 17ª del ranking FIFA, ha estado en todos los Mundiales desde 2006 y su camino apunta claramente a una sexta clasificación consecutiva.

🔍 Bajas y once probable

❌ Remo Freuler (operación de clavícula).

(operación de clavícula). ✔️ Michel Aebischer está de vuelta y apunta a la titularidad en el mediocampo.

Defensa prevista: Akanji – Elvedi – Widmer – Ricardo Rodríguez

Mediocampo: Xhaka (c) como líder

Ataque: Ndoye – Embolo – Vargas

Históricamente, este duelo es parejo: en los últimos 10 enfrentamientos, Suiza ganó 4, Suecia 3 y hubo 3 empates.

🇸🇪 SUECIA: urgencia máxima… y nuevo entrenador

Suecia atraviesa una de sus peores eliminatorias en años:

Último lugar del grupo.

Solo 1 punto en 4 partidos .

. 2 goles a favor – 7 en contra .

. Y una derrota reciente ante Suiza (2-0), la primera desde 1994.

Tras el mal inicio, la Federación destituyó a Jon Dahl Tomasson y nombró a Graham Potter, exentrenador del Chelsea, buscando un impulso inmediato.

Si bien el cambio genera esperanza, el panorama sigue siendo complicado. Incluso la repesca está difícil, aunque aún podrían acceder gracias a su rendimiento en la pasada Liga de Naciones.

🔍 Bajas y novedades

❌ Viktor Gyökeres (lesión en isquiotibiales).

(lesión en isquiotibiales). ✔️ Alexander Isak regresa tras problemas en la ingle.

regresa tras problemas en la ingle. ✔️ Vuelven Lucas Bergvall , Elanga y Bardghji .

, y . ✔️ Ayari, Karlstrom y Larsson se suman al nuevo esquema de Potter.

Potter buscará reorganizar rápido, pero el tiempo no está de su lado.

🔮 Pronóstico

Suiza 1-0 Suecia

Suiza está en un nivel muy superior: sólida, organizada y efectiva.

Suecia puede mostrar mejoría con Potter, pero con su fragilidad reciente y la fiabilidad defensiva suiza, lo lógico es una victoria local por la mínima.

