España vs Eslovenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este domingo 1 de agosto en el cierre del Grupo C del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021, donde España buscará dar un golpe de autoridad y demostrar que va por una medalla, pero tendrá que medirse a Eslovenia que viene con paso aplastante y que querrá quedarse con el liderato en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal España vs Eslovenia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 5:20 pm de Japón. 3:20 am de México. 5:20 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:20 am PT / 4:20 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en España.

España vs Eslovenia en VIVO

La selección de España es considerada la segunda máxima favorita a quedarse con la medalla de Oro, tiene un plantel sólido, pero sabe que el duelo de este domingo será una “prueba de fuego” tras haber ganado en las dos primeras jornadas.

¡ESPAÑA SE LLEVA LA VICTORIA SOBRE ARGENTINA!



Los ibéricos se confirma como uno de los favoritos al metal dorado en el básquetbol varonil, tras una nueva victoria en #Tokyo2020



🇪🇸81-71🇦🇷 #VamosConTokyo pic.twitter.com/BI8etRwXrs — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 29, 2021

La Roja viene de un gran triunfo el pasado jueves cuando se midieron a Argentina logrando doblegarlos con buena actuación de Ricky Rubio con 26 puntos.

Por su parte, Eslovenia también es considerado entre los favoritos a las medallas tras el espectacular nivel de Luka Doncic que está rompiendo el torneo. Han ganado los dos primeros juegos e intentarán cerrar con el liderato.

Los Eslovenos vienen de un claro triunfo el pasado miércoles cuando se midieron a Japón venciéndolos 116-81 con 25 puntos y 7 asistencias de Doncic.

Tanto España como Eslovenia saben de la importancia de este juego ya que para ambos será una prueba de cara a la fase final, los dos están clasificados, pero el liderato les aseguraría un rival más “accesible” en los cuartos de final. Es difícil dar un favorito, la Roja tiene un equipo más completo y mayor jerarquía, pero Doncic es capaz de resolver el solo el juego. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. España vs Eslovenia.

