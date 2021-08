Argentina vs China EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Se cierra la actividad de la fase de grupos del Voleibol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este lunes 2 de agosto con un gran juego, aunque de trámite, donde Argentina intentará despedirse con una victoria, aunque ya sin nada que pelear ante China que saldrá también a irse con el brazo en alto del Ariake Arena.

Hora y Canal Argentina vs China

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 4:25 pm de Japón. 2:25 am de México y Colombia. 4:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:25 am PT / 3:25 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs China en VIVO

La escuadra de Argentina ha tenido una actuación complicada que las tiene ya eliminadas al ser vencidas en los 4 partidos que han disputado, por lo que únicamente buscarán cerrar con el pie derecho.

#Tokyo2020 #Volleyball A pesar del gran partido disputado, Las Panteras🇦🇷 perdieron ante Turquía🇹🇷 por 3-0 (23-25, 20-25, 18-25) y quedaron sin chances de clasificar. El último encuentro será contra China🇨🇳 el 2/8. pic.twitter.com/le0BUzhAmM — Deportes Argentina (@DeportesAR) July 31, 2021

Las Albicelestes vienen de quedar eliminadas el pasado sábado cuando se midieron a Turquía siendo superadas 3-0 con parciales 23-25, 20-25 y 18-25, por lo que hay mucho que mejorar si quieren irse con victoria.

Por su parte, China tampoco ha podido tener la actuación que hubiesen querido al estar también eliminadas con una victoria y 3 derrotas.

Las Chinas llegan motivadas ya que el sábado se midieron a Italia logrando un contundente triunfo 3-0 con parciales 25-21, 25-20 y 26-24, aunque llegó demasiado tarde.

Tanto Argentina como China saben de la importancia de este juego ya que ambas quieren despedirse de estos Juegos con la victoria. Las Chinas son favoritas, pero las Albicelestes van con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs China.

