Estados Unidos vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Arrancan las emociones de las semifinales en el Fútbol Femenil de los Juegos Olímpicos 2021 este lunes 2 de agosto con un gran duelo donde Estados Unidos buscará imponer su jerarquía y seguir su camino rumbo al Oro, pero tendrán que medirse a Canadá que llega motivada lista para salir con el boleto a la Final del Internacional de Yokohama.

Hora y Canal Estados Unidos vs Canadá

Sede: Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Estados Unidos vs Canadá en VIVO

La selección de Estados Unidos es considerada la máxima favorita a quedarse con la medalla de Oro, sin embargo es una realidad que su funcionamiento ha dejado algunas dudas, tienen mucho que mejorar si aspiran a avanzar.

¡SE FUERON HASTA LOS PENALES! 🤯⚽



Un partido cardiaco entre Estados Unidos y Países Bajos en el que las americanas avanzaron a las semifinales de #Tokyo2020#VamosConTokyo

VIDEO 📹⬇️https://t.co/y8pEztVgcx pic.twitter.com/DdcNlIknw0 — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 30, 2021

Las Norteamericanas sufrieron en la ronda de Cuartos de Final donde se midieron a los Países Bajos en un duelo en el que se fueron abajo al 18, pero con goles de Sam Mewis y Lynn Williams lograron remontar, aunque finalmente las empataron para tener que irse hasta los penales donde se quedaron con la victoria 4-2.

Por su parte, Canadá ha mostrado buenas cosas en este torneo y el objetivo será obtener una medalla, pero igual saben que la prueba de este lunes será muy complicada.

¡LOS MOMENTOS MÁS TOP! 🇨🇦🆚🇧🇷



Revive los mejores momentos del gran partido entre Canadá y Brasil en #Tokyo2020 #VamosConTokyo

VIDEO📹⬇️https://t.co/WdCjkKYHFN pic.twitter.com/t44t8ubXs8 — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 30, 2021

La Hoja de Maple también tuvo que sufrir en los Cuartos de Final donde se midieron a Brasil en un choque cerrado donde ninguna se hizo daño en 120 minutos para tener que irnos a los penales donde se quedaron con la victoria 4-3.

Tanto Estados Unidos como Canadá saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de conseguir la victoria que les aseguraría obtener una medalla al meterse a la Final. En los pronósticos las Barras y las Estrellas son favoritas, pero la Hoja de Maple para nada será una rival sencilla. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs Canadá.

Estados Unidos vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 1, 2021

Etiquetas: Canadá