Argentina vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Se cierra la actividad de los Cuartos de Final del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021 este martes 3 de agosto con un gran duelo donde Australia saldrá decidido a imponer su jerarquía y calidad, sin embargo tendrá una prueba muy dura ante una Argentina que saldrá a “matar o morir” en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Argentina vs Australia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México, Colombia y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs Australia en VIVO

La selección de Australia tuvo una fase de grupos espectacular ganando los 3 juegos que disputaron para quedar como líderes del sector B, sin embargo saben que deben mantener ese buen nivel en esta fase final donde se definen las medallas.

Los Boomers cerraron la fase de grupos el pasado sábado con una buena victoria 89-76 ante Alemania con destacada actuación de Patty Mills.

Por su parte, Argentina siempre es candidato a pelear por las últimas instancias, tuvieron una fase de grupos complicada con una sola victoria y un par de descalabros, pero eso fue suficiente para avanzar tercero del sector C que compartió con Eslovenia y España.

Los Albicelestes firmaron su clasificación en la última jornada el pasado sábado cuando se midieron a Japón en un choque donde se vieron sólidos y con grandísimas actuaciones de Luis Scola y Facundo Campazzo se quedaron con la victoria 97-77.

Tanto Australia como Japón saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Boomers parecen claros favoritos, pero los Argentinos competirán con todo el corazón por el triunfo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Australia.

