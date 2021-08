Japón vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Se cierra la actividad de las seminales del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021 este martes 3 de agosto con un gran duelo donde Japón buscará seguir su camino rumbo a la medalla de Oro, está motivado, pero tendrá que medirse a España que saldrá a imponer su jerarquía y su calidad en la cancha del Saitama Stadium.

Hora y Canal Japón vs España

Sede: Estadio Saitama 2002, Saitama, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:30 am de México y Colombia. 8:30 am de Brasil, Argentina y Uruguay. 1:30 pm de España. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos. Eurosport en Europa.

Japón vs España en VIVO

La selección de Japón inició el torneo con el firme objetivo de llevarse el Oro, está en casa y lo ha hecho bien, sin embargo saben que el duelo de este martes será el más complicado para ellos, por lo que deben mostrar su mejor funcionamiento.

Los Nipones sufrieron en la ronda de cuartos de final, el sábado, cuando se midieron a Nueva Zelanda en un choque donde fueron incapaces de anotar en 120 minutos teniendo que irse hasta los penales donde se quedaron con el triunfo 4-2.

Por su parte, España inició como el máximo favorito a ganar, trajo a su mejor equipo plagado de nombres importantes, sin embargo su funcionamiento ha dejado algunas dudas, por lo que tienen mucho que mejorar si quieren llegar a la Final.

La Furia Roja tampoco la pasó bien en los cuartos de final donde se midieron a Costa de Marfil ya que parecía quedarían eliminados cuando al 90+1 les anotaron el 1-2, sin embargo al 90+3 Rafa Mir puso el empate que mandó a los tiempos extra donde liquidaron con dos más de Mir y uno de Mikel Oyarzabal para el 5-2 final.

Tanto Japón como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria, no hay margen de error, el vencedor estará en la final y asegurará medalla, mientras el perdedor irá por el bronce. En los pronósticos la Furia Roja es favorita, pero los Nipones tienen el potencial y motivación para ganar. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs España.

Japón vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 2, 2021

Etiquetas: Canal Japón vs España