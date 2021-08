Polonia vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Se cierra la actividad de los Cuartos de Final del Voleibol Masculino en los Juegos Olímpicos 2021 este martes 3 de agosto, cuando Polonia busque seguir con su gran funcionamiento que los meta a la pelea por las medallas, pero tendrán que enfrentarse a Francia que saldrá decidido a dar la sorpresa en el Ariake Arena.

Hora y Canal Polonia vs Francia

Hora: 9:30 pm de Japón. 7:30 am de México, Colombia y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Polonia vs Francia en VIVO

La selección de Polonia cumplió con una gran fase de grupos terminando en lo más alto del sector A al sumar 4 victorias y una sola derrota, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia en esta fase definitiva.

Los Polacos cerraron la fase de grupos el pasado sábado con una buena victoria 3-0 sobre Canadá con parciales 25-15, 25-21 y 25-16.

Por su parte, Francia cumplió en la fase de grupos logrando apenas clasificar en el cuarto puesto del sector B sumando par de triunfos y 3 derrotas, dejando eliminado a los Estados Unidos.

La Azzurri no pudo cerrar como hubiesen querido el pasado sábado cuando se midieron a Brasil en un verdadero partidazo de poder a poder que terminaron perdiendo 3-2, pero demostrando su mejor juego.

Tanto Polonia como Francia saben de la importancia de este juego ya que ambas selecciones tienen la misión de ganar y dar un gran paso en la pelea por las medallas, no hay margen de error, el vencedor estará en semifinales y el perdedor quedará eliminado. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Polonia vs Francia.

