Suiza vs Estados Unidos- Australia vs Letonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Arrancan las emociones de las semifinales del Voleibol de Playa Femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este miércoles 4 de agosto con un par de partidazos donde la sorprendente Suiza buscará meterse a la pelea por la medalla de Oro cuando se midan a Estados Unidos, mientras que las semifinales cerrarán con Australia enfrentándose a Letonia que ha dejado un gran sabor de boca en el Shiokaze Arena.

Suiza vs Estados Unidos en VIVO

La dupla de Suiza ha sido la gran revelación del campeonato mostrando un nivel muy alto, pero saben que todavía no han conseguido nada, deben mantener ese buen juego a partir de este miércoles donde lucharán por las medallas. Joana Heidrich y Anouk Vergé-Dépre dieron la gran campanada en los cuartos de final donde se midieron a la siempre favorita Brasil, lucharon por tres sets para terminar quedándose con el triunfo.

Por su parte, Estados Unidos es una de las favoritas a quedarse con la medalla de Oro, han hecho muy bien las cosas, pero hay mucho que mejorar si quieren cumplir con el pronóstico. Alix Klineman y April Ross vencieron en dos sets a Alemania en la ronda de cuartos de final.

Tanto Suiza como Estados Unidos saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error, la dupla ganadora avanzará a la final y la perdedora tendrá que por ir por el bronce. El duelo iniciará a las 9:00 am de Japón, así como a las 7:00 pm de México y 9:00 pm de Brasil, Argentina y Uruguay (5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos). La transmisión online será por Claro Sports para Latinoamérica y NBC en Estados Unidos.

Australia vs Letonia en VIVO

La dupla de Australia buscará llegar a la final tras su gran torneo eliminando a favoritas, pero saben que el de este jueves será su duelo más duro. Taliqua Clancy y Mariafe Artacho del Solar vienen de dar un partidazo en cuartos de final donde se midieron a las invictas Canadá logrando superarlas en tres sets muy cerrados.

Por su parte, Letonia también ha hecho muy bien las cosas en este torneo y también saldrá por medallas. Anastasija Kravcenoka y Tina Graudina tuvieron un gran duelo en cuartos de final donde se midieron también a Canadá teniendo que irse hasta el tercer set para quedarse con el triunfo.

Tanto Australia como Letonia saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error en la pelea por el oro. La dupla ganadora avanzará a la final y la perdedora irá por el bronce. El juego iniciará a las 10:00 am de Japón, así como a las 8:00 pm de México y 10:00 pm de Brasil, Argentina y Uruguay (6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports en Latinoamérica y NBC en Estados Unidos.

Suiza vs Estados Unidos- Australia vs Letonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Femenil Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 3, 2021

Etiquetas: Australia vs Letonia