España vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Femenil Juegos Olímpicos 2021

Se cierra la actividad de los cuartos de final del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021 este miércoles 4 de agosto con un gran duelo donde España buscará imponer condiciones en la pelea por meterse a las medallas, pero tendrán una dura prueba ante Francia que saldrá por la campanada al Saitama Super Arena.

Hora y Canal España vs Francia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México, Colombia y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 2:00 pm de España y Francia. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos:

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en Europa.

España vs Francia en VIVO

La selección de España es la segunda máxima favorita para quedarse con la medalla de Oro, tiene un plantel muy poderoso y lo dejó en claro en la fase de grupos sumando las 3 victorias, sin embargo saben que lo realmente importante inicia este miércoles.

▶🏀🇪🇸 Vídeo resumen: así fue la victoria de España ante Canadá esta madrugada. 👏👏



💪 ¡Pasan a cuartos como primeras de grupo con tres triunfos en tres partidos! pic.twitter.com/QNKDajFTm5 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 1, 2021

La Furia Roja cerro su participación en la fase de grupos el pasado sábado con una buena victoria 76-66 sobre Canadá con 20 puntos y 11 rebotes de Astou Ndour.

Por su parte, Francia ha cumplido logrando superar la fase de grupos, pero apenas sumaron un triunfo y perdieron en un par de ocasiones para avanzar como una de las mejores tereras, ahora van por la sorpresa.

Las Galas cerraron su participación en la fase de grupos con un buen duelo ante los Estados Unidos donde compitieron bien, pero terminaron cayendo 93-72.

Tanto España como Francia saben de la importancia de este juego ya que ambas se juegan el todo por el todo, no hay margen de error, la ganadora estará avanzando a semifinales ne la lucha por las medallas, mientras que la perdedora quedará eliminado. En los pronósticos la Furia Roja es clara favorita, pero las Francesas van con todo sin mucho que perder. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el socre final. España vs Francia.

España vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Femenil Juegos Olímpicos 2021

