Comunicaciones vs Once Deportivo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga CONCACAF 2021

Foto: @CremasOficial

Gran partido tendremos este jueves 5 de agosto siguiendo con la ronda preliminar de la Liga CONCACAF 2021 donde Comunicaciones buscará imponer su calidad y jerarquía al recibir al Once Deportivo que intentará hacer un buen duelo para aspirar a salir con vida del Doroteo Guamuch.

Hora y Canal Comunicaciones vs Once Deportivo

Sede: Estadio Doroteo Guamuch, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Hora: 8:00 pm de Guatemala y El Salvador. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: YouTube Live

Comunicaciones vs Once Deportivo en VIVO

El cuadro del Comunicaciones es uno de los equipos históricos de Guatemala y seguramente intentará ser protagonista de esta competencia, tiene un buen equipo, pero saben que no pueden caer en excesos de confianza.

Los Cremas avanzaron a esta ronda preliminar traes terminar como el mejor subcampeón de la Liga de Guatemala 2020-2021. Debutaron en su liga local el domingo con victoria 0-4 sobre Sololá.

Por su parte, el Once Deportivo ha hecho historia en El Salvador ya que con apenas casi 2 años de creación ya tiene un título de liga y ahora intentarán hacer historia también a nivel internacional.

El Tanque Fronterizo también ya arrancó su temporada en la Liga Mayor de El Salvador el pasado domingo empatando 2-2 ante el Águila.

Tanto el Comunicaciones como el Once Deportivo saben de la importancia de este partido ya que ambos tienen la misión de superar esta primera ronda, realmente luce como una de las series más parejas. En los pronósticos los Cremas son ligeros favoritos al estar en casa, pero el Tanque intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Comunicaciones vs Once Deportivo.

