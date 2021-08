Japón vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Baloncesto Femenil Juegos Olímpicos 2021

Uncategorized

Se cierra la actividad de las semifinales en el Baloncesto Femenil de los Juegos Olímpicos 2021 este viernes 6 de agosto con un gran duelo donde Japón buscará seguir haciendo historia en la lucha por las medallas, sin embargo tendrán una dura prueba cuando se midan a Francia que llega motivada lista para imponer su jerarquía en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Japón vs Francia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en Europa

Japón vs Francia en VIVO

La escuadra de Japón está teniendo una competencia que ya es histórica al meterse a unas semifinales por primera vez, ahora estando aquí nadie les quita la ilusión de colgarse una medalla siendo anfitriona.

Con este triple de Saki Hayashi sobre el cierre, Japón ganó 86-85 sobre Bélgica y se metió en la semifinal olímpica.#JPN #BEL #Basketball #Olympics pic.twitter.com/74A420xWr3 — Carlos Barrios (@BarriosWally) August 4, 2021

Las Niponas vienen de una grandísima y espectacular victoria el pasado martes cuando se midieron a Bélgica teniendo un último cuarto espectacular para quedarse con la victoria 86-85 comandadas por Yuki Miyazawa, Rui Machida y Ahimawari Akaho.

Por su parte, Francia es ha sido una de las protagonistas de la competencia llegando a semifinales por tercera vez consecutiva, aunque hace 5 años se quedaron con el cuarto lugar y en 2012 fueron plata.

✅ Final en el Saitama Super Arena



🏀 España 64 – 67 Francia



No pudo ser. Las chicas de #LaFamilia caen ante la selección francesa a pesar de un gran último cuarto.



¡Honor, equipo! Lo habéis dejado todo en el campo 👏#ElCorazónDeEspaña @BaloncestoESPpic.twitter.com/ogTXjNa39E — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 4, 2021

Les Bleus dio la sorpresa en la ronda de cuartos de final donde se midieron a las favoritas, España, logrando doblegarlas 67-64 comandadas por Marine Johannés.

Tanto Japón como Francia saben de la importancia de este juego ya que ambas llegan con todo merecimiento a esta instancia, pero para ninguna es suficiente, ambas lucharán con todo por la final. En los pronósticos Les Bleus es ligera favorita al llegar de mejor manera, sin embargo las Niponas están muy motivadas y en casa pueden sorprender. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Japón vs Francia.

