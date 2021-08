Serbia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinal Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Gran juego tendremos este jueves 5 de agosto en el arranque de las semifinales del espectacular Voleibol Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, donde Serbia buscará seguir con su gran momento en la lucha por las medallas, pero tendrán que enfrentarse a la siempre favorita Estados Unidos que saldrá a dar un golpe de autoridad al Ariake Arena.

Hora y Canal Serbia vs Estados Unidos

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 1:00 pm de Japón (viernes). 11:00 pm de México, Colombia y Perú. 1:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay (viernes). 9:00 pm PT / 00:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. SporTV en Brasil. TyC Sports en Argentina.

Serbia vs Estados Unidos en VIVO

La selección de Serbia ha cumplido con un gran desempeño siendo una de las protagonistas de la competencia ya que de 6 partidos han sumado 5 victorias y apenas han caído en una ocasión, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia.

Las Serbias dieron un golpe de autoridad en los cuartos de final el pasado miércoles cuando vencieron de manera clara 3-0 a Italia con parciales 25-21, 25-14 y 25-21.

Por su parte, Estados Unidos está a las puertas de una nueva oportunidad de ganar esta medalla de Oro que nunca han podido ganar. Lo han hecho realmente bien, pero tienen que mantener el nivel para avanzar a la final.

Las Norteamericanas tampoco tuvieron demasiadas complicaciones en los cuartos de final donde se midieron a la República Dominicana logrando doblegarlas 3-0 con parciales 25-11, 25-20 y 25-19.

Tanto Serbia como Estados Unidos saben de la importancia de este juego ya que ambas tienen la misión de meterse a la final por el Oro, realmente esperamos un duelazo de poder a poder con dos de las mejores del mundo. En los pronósticos las Norteamericanas son ligeras favoritas, pero las Serbias tienen todo para competir. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Serbia vs Estados Unidos.

Serbia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinal Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 5, 2021

Etiquetas: Canal Serbia vs Estados Unidos