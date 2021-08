Francia vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Handball Juegos Olímpicos 2021

Handball

Juegazo de poder a poder por la medalla de Oro tendremos este sábado 7 de agosto en el Handball de los Juegos Olímpicos 2021, donde Francia buscará recuperar la gloria Olímpica, pero tendrá que medirse al vigente campeón, Dinamarca, que saldrá decidido a imponer su calidad en el Nacional de Yoyogi.

Hora y Canal Francia vs Dinamarca

Sede: Estadio Nacional Yoyogi, Tokio, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Francia vs Dinamarca en VIVO

La escuadra de Francia ha sido el gran dominador de la competencia y está en su cuarta final consecutiva, sin embargo todavía recuerdan la final perdida hace 5 años, por lo que irán por la revancha.

🇫🇷 No hubo sorpresa y la selección de Francia jugará la final ante Dinamarca tras doblegar a Egipto.



🥉 Los faraones, rivales de los #Hispanos en la lucha por el bronce.



📺 Vive cada momento imperdible en la App de @Eurosport_ES.#Tokyo2020 pic.twitter.com/7PtoGWVZP7 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 5, 2021

Les Bleus dieron un golpe de autoridad en las semifinales donde se midieron a Egipto logrando vencerlos 27-23 con gran partido de Hugo Descat y Dika Mem.

Por su parte, Dinamarca es el vigente campeón Olímpico y llega motivado buscando el bicampeonato, pero saben que no será un duelo nada fácil.

Los Daneses dieron un golpe de autoridad en las semifinales donde vencieron 27-23 a España comandados por Mikkel Hansen que logró la espectacular cantidad de 12 anotaciones.

Tanto Francia como Dinamarca saben de la importancia de este partido ya que ambos van con todo por la medalla de Oro, no hay margen de error, para el ganador significará dar un golpe de autoridad, mientras que el perdedor se quedará con un amargo sabor a plata. No hay un claro favorito. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Francia vs Dinamarca.

Francia vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Handball Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 6, 2021

Etiquetas: Canales Francia vs Dinamarca