Estados Unidos vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Baloncesto Femenil Juegos Olímpicos 2021

Concluye la actividad del Baloncesto Femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este sábado 7 de agosto con un duelazo de poder a poder donde Estados Unidos buscará mantener su aplastante hegemonía en la disciplina, pero tendrán que medirse a Japón que saldrá motivada lista para la gran campanada en el Saitama Super Arena que verá el ultimo juego olímpico en su duela.

Hora y Canal Estados Unidos vs Japón

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 11:30 am de Japón (sábado). 8:30 pm de Centroamérica. 9:30 pm de México, Colombia y Ecuador. 11:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:30 pm PT / 10:30 pm ET en Estados Unidos..

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos

Estados Unidos vs Japón en VIVO

La escuadra de Estados Unidos ha sido la gran dominadora de la competencia ganando la medalla de Oro en las últimas 6 ediciones, además no han perdido en una justa Olímpica desde 1992, por lo que intentarán seguir con ese aplastante paso.

Can’t stop Brittney Griner 😤 pic.twitter.com/Mag04YFvqV — WNBA Got Game (@wnbagotgame) August 3, 2021

Las Norteamericanas no tuvieron demasiados problemas en la ronda de semifinales donde se midieron a Serbia logrando doblegarlas 79-59 con gran actuación de Brittney Griner.

Por su parte, Japón ha aprovechado al máximo su condición de local al hacer historia logrando meterse a las medallas por primera vez en su historia, pero sin nada que perder lucharán por la medalla de Oro.

Las Niponas dieron la gran campanada en las semifinales donde se midieron a Francia logrando doblegarlas 87-71 con gran actuación de Himawari Akaho y Rui Machida.

Tanto Estados Unidos como Japón saben de la importancia de este juego ya que ambas saldrán con lo mejor que tienen en la pelea por la medalla de Oro, no hay margen de error, aunque la realidad es que las Norteamericanas son amplias favoritas para ganar, incluso se espera no pasen muchos problemas, pero las Niponas intentarán dar la campanada. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs Japón.

