Manchester City vs Norwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2021-22

Buen partido tendremos este sábado 21 de agosto en la jornada 2 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos tras un amargo debut, pero tendrán que recibir a un Norwich City que intentará dar la campanada en el Etihad Stadium.

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

El cuadro del Manchester City es uno de los grandes candidatos al título, Pep Guardiola sabe que cualquier cosa que no sea levantar el trofeo al final de la campaña será un fracaso, por lo que no pueden dejar ir más puntos en este arranque recordando lo cerrada que suele ser la competencia.

Los Citizens tuvieron un amargo debut la semana pasada cuando visitaron al Tottenham siendo superados 1-0, por lo que necesitan dejar eso atrás.

Por su parte, el Norwich sabe que los espera una temporada muy larga donde el objetivo será salvarse del descenso, cada duelo debe ser jugado con todo, aunque realmente luce difícil que puedan sumar este sábado.

Los Canarios no la pasaron bien en su debut la semana pasada cuando recibieron al Liverpool siendo aplastados 0-3.

Tanto el Manchester City como el Norwich saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza, aunque la realidad es que los Ciudadanos son amplios favoritos para ganar y hacerlo de manera cómoda, sería una sorpresa si los Canarios logran rescatar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Norwich.

