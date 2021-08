WWE SummerSlam 2021 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

Lucha Libre

El espectáculo más grande del verano está sobre nosotros con WWE SummerSlam que tendrá lugar este sábado 21 de agosto desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Este es el primer gran espectáculo en un estadio a plena capacidad que la compañía ha realizado desde el comienzo de la pandemia. En abril pasado, Wrestlemania se limitó a 25,000 fanáticos en el Estadio Raymond James en Tampa. El evento está programado para transmitirse en vivo en la aplicación Peacock de NBC Universal y en salas de cine seleccionadas en todo Estados Unidos por primera vez en la historia.

A partir de ahora, actualmente hay 10 combates anunciados para la cartelera, encabezados por siete combates de campeonato con cabezas de cartel como Roman Reigns, John Cena, Bianca Belair y Charlotte Flair. Como siempre, la tarjeta está sujeta a cambios y siempre existe la posibilidad de que se agreguen más peleas, ya sea en el episodio del viernes de Smackdown o en el programa de inicio inmediatamente anterior a SummerSlam.

Cartelera SummerSlam 2021

AJ Styles & Omos (c) vs RK-Bro (Campeonato de Parejas de Raw)

Alexa Bliss vs Eva Marie

Drew McIntyre vs Jinder Mahal

Sheamus (c) vs Damian Priest (Campeonato de Estados Unidos)

Edge vs Seth Rollins

Bianca Belair (c) vs Sasha Banks (Campeonato de Mujeres de Smackdown)

The Usos (c) vs Rey y Dominik Mysterio (Campeonato de Parejas de Smackdown)

Bobby Lashley (c) vs Goldberg (Campeonato de la WWE)

Nikki A.S.H. (c) vs Rhea Ripley vs Charlotte Flair (Campeonato de Mujeres Raw)

Roman Reigns (c) vs John Cena (Campeonato Universal)

Hora y Canal SummerSlam 2021

El programa comenzará a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, y habrá un espectáculo de inicio una hora antes, que puede ver de forma gratuita en Twitter y YouTube de WWE. Por lo general, hay al menos una coincidencia en el programa previo. Si desea ver Summerslam y vive en los Estados Unidos, necesitará una cuenta Premium ($ 5 al mes, con anuncios) o Premium Plus Peacock ($ 10 al mes, sin anuncios). Independientemente del nivel que elija, habrá algunos anuncios relacionados con la WWE durante todo el programa. Si vive fuera de los EE. UU, Puede ver el PPV en WWE Network, así como por Fox Sports para Latinoamérica.

La cartelera principal, como ya mencionamos, comenzará a las ambos días a las 8 p.m. ET / 5 p.m PT. en Estados Unidos. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 6:00 pm

México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 7:00 pm

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 8:00 pm

Argentina, Brasil y Uruguay: 9:00 pm

SummerSlam 2021 EN VIVO

Cena tiene una fecha posterior a SummerSlam en su calendario de la WWE: el episodio del 10 de septiembre de SmackDown en el Madison Square Garden. Eso agrega al menos un pequeño grado de imprevisibilidad al resultado de este combate. Teóricamente podría ganar el título universal y tener un breve reinado como campeón antes de dejarlo caer en Nueva York.

Pero el final correcto es el obvio. Reigns debería conservar el título. No debería perderlo con un luchador a tiempo parcial que ya es una leyenda establecida. Derrotar a Cena le dará a Reigns aún más derechos de fanfarronear a medida que su reinado por el campeonato universal se acerque a la marca de un año.

El personaje de “Head of the Table” de Reigns es el oponente perfecto para Cena, y la dinámica de la multitud para su partido será excelente. La única pregunta es qué tan bueno será el partido. Con él involucrado en tantos proyectos de cine y televisión, Cena no puede arriesgarse a lastimarse y que una lesión los afecte. Pero él y Reigns son trabajadores lo suficientemente inteligentes como para poder tener un partido destacado, utilizando a la multitud caliente a su favor para convertirlo en algo memorable.

Predicción: Roman Reigns retiene

Last modified: agosto 20, 2021

Etiquetas: Canal Summerslam 2021