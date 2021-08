El Salvador vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial de Playa 2021

Mundial de Playa

Abrimos la actividad de este martes 24 de agosto siguiendo con la jornada 3 del Mundial de Playa 2021 donde El Salvador buscará dar la sorpresa que les permita soñar con la clasificación, pero tendrán que medirse a Suiza que saldrá a imponer su jerarquía en Moscú.

Hora y Canal El Salvador vs Suiza

Sede: Complejo Olímpico Luzhnikí, Moscú, Rusia

Hora: 4:30 pm de Rusia. 7:30 am en El Salvador. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Canal 4 en El Salvador.

El Salvador vs Suiza en VIVO

La selección de El Salvador ha tenido un desempeño complicado en esta competencia ya que han sido competitivos, pero han caído en ambos duelos, uno en tiempo regular y en otro en penales, situación que los tiene al borde de la eliminación.

La Selecta viene de una dura caída el pasado domingo cuando se midieron a Brasil siendo superados 4-2 en un choque donde tuvieron oportunidades que no supieron aprovechar y eso les coso caro.

Por su parte, Suiza ha demostrado que será un candidato a pelear por el título de la competencia ya que han ganado los dos partidos que han disputado, uno en tiempo regular y otro en penales, situación que los tiene ya clasificados a la fase final.

Los Suizos vienen de una contundente victoria el pasado domingo cuando se midieron a Bielorrusia logrando un claro 7-3 destacando a Dejan Stankovic y Hodel que anotaron dobletes.

Tanto El Salvador como Suiza saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones querrán cerrar de buena manera esta fase de grupos pensando en la clasificación. En los pronósticos los Suizos son amplios favoritos, sin embargo La Selecta intentará dar la sorpresa sabiendo que no hay margen de error. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. El Salvador vs Suiza.

