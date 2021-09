Letonia vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Gran partido tendremos este sábado 4 de septiembre abriendo la jornada 5 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Letonia busque dar la sorpresa aprovechando su condición de local, pero tendrá que recibir a Noruega que saldrá urgido de ganar en su visita al Daugava.

Hora y Canal Letonia vs Noruega

Sede: Estadio Daugava, Riga, Letonia

Hora: 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Letonia vs Noruega en VIVO

La selección de Letonia claramente no tiene aspiraciones mundialistas y lo único que busca es aprovechar cada duelo para mostrar a sus futbolistas, aunque hasta ahora se han visto bien al sumar una victoria, un empate y un par de descalabros.

Latvia viene de una buena victoria en la jornada pasada cuando recibieron a Gibraltar logrando doblegarlos 3-1 con doblete de Vladislavs Gutkovskis y uno más de Andrejs Ciganiks.

Por su parte, Noruega sueña con llegar al Mundial y para ello cada duelo es vital dado que no parte entre los favoritos. Ellos suman par de victorias, un empate y han perdido en una sola ocasión, por lo que este sábado no pueden fallar.

Los Noruegos vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando recibieron a los Países Bajos en un choque donde Erling Haaland los puso al frente a los 20 minutos, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 que no fue nada malo.

Tanto Letonia como Noruega saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de hacer un buen duelo intentando seguir en sus respectivas luchas; en el Grupo G encontramos a Latvia en la penúltima posición con 4 puntos, mientras los Noruegos son cuartos con 7 unidades, pero apenas un punto debajo del líder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Letonia vs Noruega.

Letonia vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eliminatorias UEFA 2022

Last modified: septiembre 3, 2021

Etiquetas: Canal Letonia vs Noruega