Portugal vs Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Septiembre 2021

Buen partido nos espera este sábado 4 de septiembre con un amistoso donde Portugal buscará imponer su jerarquía y quedarse con la victoria, aunque seguramente saldrá con un cuadro alternativo al medirse a Qatar que intentará aprovechar al máximo este amistoso en Hungría.

Hora y Canal Portugal vs Qatar

Sede: Nagyerdei Stadion, Debrecen, Hungría

Hora: 5:45 pm de Lisboa. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos.

Portugal vs Qatar en VIVO

La selección de Portugal seguramente no jugará con lo mejor que tiene este amistoso dado que el próximo martes tendrá que visitar a Azerbaiyán en la jornada 6 de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial, aunque les servirá este amistoso para afinar detalles.

Los Lusos vienen de una gran victoria el pasado miércoles cuando remontaron en el último minuto para vencer 2-1 a Irlanda con doblete de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, Qatar se sigue preparando de cara al Mundial 2022 donde serán anfitriones, así que para ellos cada duelo es vital para afinar detalles recordando que no disputan eliminatorias, por lo que únicamente tendrán la oportunidad de jugar amistosos.

Los Cataríes vienen de un duro golpe el pasado miércoles cuando se midieron a Serbia sufriendo una goleada 4-0 que generó muchas dudas.

Tanto Portugal como Qatar saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse la victoria y ganar en confianza rumbo a lo que viene. En los pronósticos los Lusos son favoritos por su mayor jerarquía, pero los Cataríes saldrán con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Portugal vs Qatar.

