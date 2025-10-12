Written by: octubre 12, 2025 Mundial Sub-20

Noruega vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025

Noruega vs Francia

La selección de Francia quiere mantener su paso perfecto en las Eliminatorias al Mundial 2026, cuando visite a Islandia este lunes por la cuarta fecha del Grupo D.

Los dirigidos por Didier Deschamps lideran la zona con nueve puntos, mientras que Islandia marcha tercera, un punto detrás de Ucrania en la pelea por la repesca.

🔎 Previa del partido: Islandia vs Francia

Islandia inició la clasificación con un contundente 5-0 sobre Azerbaiyán, pero después sufrió dos tropiezos consecutivos: cayó 2-1 ante Francia en el duelo anterior y 5-3 frente a Ucrania en casa.
El conjunto de Arnar Gunnlaugsson aún tiene opciones de clasificación, pero deberá sumar ante el rival más fuerte del grupo. Además, busca hacer historia, ya que nunca ha vencido a Francia en 16 enfrentamientos oficiales.

🇫🇷 Francia, favorita pese a las bajas

Los Bleus llegan en gran forma tras golear 3-0 a Azerbaiyán, con goles de Mbappé, Rabiot y Thauvin. Sin embargo, Deschamps no podrá contar con varias figuras clave:

  • Kylian Mbappé (tobillo)
  • Ibrahima Konaté (muslo)
  • Bradley Barcola, Marcus Thuram, Dembélé y Desire Doué por distintas molestias.

Ante esto, Jean-Philippe Mateta podría debutar como delantero titular, acompañado de Griezmann y Coman.

⚽ Bajas y alineaciones probables

Por parte de Islandia, Andri Gudjohnsen se pierde el encuentro por sanción, y su lugar podría ser ocupado por Daniel Gudjohnsen. Palsson y Albert Gudmundsson liderarán el mediocampo.

En Francia, se espera que Rabiot y Camavinga controlen la zona media, con Upamecano comandando la defensa.

🔮 Pronóstico: Islandia 1-2 Francia

A pesar de las ausencias, Francia mantiene una plantilla superior y el impulso de su invicto. Islandia puede complicar el encuentro en casa, pero los campeones del mundo deberían imponerse por la mínima y sumar su cuarta victoria consecutiva rumbo a Norteamérica 2026.

