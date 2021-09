Azerbaiyán vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Abrimos la actividad de este martes 7 de agosto siguiendo con la jornada 6 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Azerbaiyán busque aprovechar su condición de local para dar la campanada al recibir a Portugal que saldrá decidido a imponer su jerarquía en Bakú.

Hora y Canal Azerbaiyán vs Portugal

Sede: Estadio Olímpico de Bakú, Bakú, Azerbaiyán

Hora: 5:00 pm de Lisboa. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Azerbaiyán vs Portugal en VIVO

La seleccion de Azerbaiyán sabe que un boleto al Mundial es una misión imposible, sin embargo buscan aprovechar cada duelo para fogueo de sus jugadores. En 4 partidos que han disputado han sumado un empate y han sido vencidos en 3 ocasiones.

Milli viene de un agridulce empate en la jornada pasada, el sábado, cuando visitaron a Irlanda en un duelo que parecían ganar con gol de Emin Makhmuodv, sin embargo a 3 minutos del final los empataron para un 1-1, que tampoco supo tan mal.

Por su parte, Portugal es el gran favorito del grupo para llegar al Mundial, sin embargo el pasado martes sufrieron para remontar y vencer 2-1 a Irlanda, con lo que se colocaron con 3 victorias y un empate en 4 duelos.

Los Lusos tuvieron un amistoso el pasado sábado tras descansar en la jornada 5 de las eliminatorias, se midieron a Qatar venciéndolos 3-1 con goles de André Silva, Otávio y Bruno Fernandes.

Tanto Azerbaiyán como Portugal saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a hacer un buen papel, pero la realidad es que los Lusos son amplios favoritos para ganar, aunque no deberán confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Azerbaiyán vs Portugal.

