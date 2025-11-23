Brasil vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA llega a su fase decisiva y este lunes 24 de noviembre tendremos un auténtico choque de gigantes: Brasil y Portugal disputarán una de las semifinales del torneo en Catar, un duelo lusófono que promete emociones fuertes y fútbol de alto nivel.

Ambas selecciones llegan con confianza tras superar con solvencia sus respectivos compromisos en cuartos de final.

🇧🇷 Brasil sufre, pero avanza gracias a su nueva figura

Brasil obtuvo su boleto a semifinales tras una agónica victoria 2-1 sobre Marruecos, en un partido que parecía destinado a prórroga… hasta que apareció él: Dell, apodado el “Haaland del desierto”.

El delantero brasileño anotó un doblete, incluyendo el gol del triunfo en el último minuto, convirtiéndose en el gran protagonista del encuentro.

La Canarinha había sufrido anteriormente en las eliminatorias, necesitando penales en fases previas, por lo que este triunfo directo llega como un impulso anímico importantísimo.

📌 Baja clave:

Luis Eduardo (defensa central) no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas.

🇵🇹 Portugal convence y llega como el equipo más sólido

Portugal mostró su versión más dominante en el triunfo 2-0 ante Austria, controlando el partido de principio a fin.

Los goles fueron de:

⚽ Mateus Mide (40’) aprovechando un balón suelto en el área.

⚽ José Neto, con un potente zurdazo desde la frontal para sentenciar.

Además, el portero Romario Cunha fue clave con varias atajadas que evitaron el descuento de Austria.

Más allá del marcador, Portugal ha sido uno de los equipos más ordenados y consistentes del torneo, equilibrando ataque y defensa con notable madurez para su categoría.

🔥 Brasil vs. Portugal: lo que está en juego

Es un duelo directo por el boleto a la final .

. Brasil llega con la jerarquía histórica y talento individual.

Portugal llega con mayor solidez colectiva y un funcionamiento más estable.

Ambos equipos viven su mejor momento en el torneo.

💥 Duelo clave:

Dell (Brasil) vs. Romario Cunha (Portugal).

El delantero sensación contra uno de los mejores porteros del Mundial.

🗓️ Cuándo se juega la semifinal

📅 Lunes 24 de noviembre

⏰ 10:00 am de México

🔮 Pronóstico

Aunque Brasil tiene más historia y viene empujado por su figura ofensiva, Portugal se ha mostrado más sólido, más equilibrado y menos dependiente de individualidades.

Pronóstico: Portugal 2-1 Brasil

Esperamos un partido intenso, con goles y ritmo alto, pero con Portugal imponiendo su orden defensivo y efectividad ofensiva.

Last modified: noviembre 23, 2025