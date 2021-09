Eliminatorias CONCACAF 2022

Canadá dio un golpe de autoridad logrando una clara victoria 3-0 sobre El Salvador en la jornada 3 del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022.

El partido arrancó con dominio de Canadá que logró tomar ventaja apenas a los 6 minutos cuando Atiba Hutchinson la mandó al fondo para el 1-0, 5 minutos después Tajon Buchanan mandó un centro preciso que Jonathan David no perdonó de cabeza para el 2-0, El Salvador no podía reaccionar ante una Hoja de Maple que buscaba el tercero, pero al 37 Dueñas sacó disparo que estuvo cerca de meter a La Selecta al partido, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Johnson estuvo a nada de rematar y poner el tercero, pero Canadá finalmente liquidó al 59 cuando Tajon Buchanan puso el 3-0, El Salvador tuvo que arriesgar, tuvo sus oportunidades para liquidar, pero ya no hubo más goles.

Con esta victoria Canadá arribó a 5 puntos colocándose en el tercer puesto, mientras El Salvador se estancó en 2 unidades. Las Eliminatorias se reanudarán en octubre cuando la Hoja de Maple visite a México y La Selecta reciba a Panamá. Canadá 3-0 El Salvador.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Canadá vs El Salvador 3-0 Octagonal Final CONCACAF 2022

