PSG vs Clermont EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Ligue 1 2021-22

Partido muy atractivo tendremos este sábado 11 de septiembre en la jornada 5 de la Ligue 1 2021-2022 de Francia, cuando el PSG busque aprovechar su condición de local para seguir con su paso perfecto, pero habrá que ver como les pesan las ausencias, pero tendrán que recibir al Clermont que saldrá decidido a dar la campanada en su visita al Parc des Princes.

Hora y Canal PSG vs Clermont

Sede: Parc des Princes, Paris, Francia

Hora: 5:00 pm de Francia. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

PSG vs Clermont en VIVO

El cuadro del PSG ha tenido un gran arranque de campaña demostrando que es el gran favorito al título y que será muy complicado quitarle puntos y más jugando en casa. Han ganado los 4 partidos que han disputado, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia.

El París viene de una gran victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al Reims logrando doblegarlos 0-2 con doblete de Kylian Mbappé en duelo que marcó el debut de Messi.

Por su parte, el Clermont ha sido una de las sorpresas en este arranque de temporada ya que en 4 jornadas suman par de victorias y par de empates, por lo que intentarán mantener el paso invicto, aunque para ello tendrán que hacer un duelo perfecto.

Les Lanciers, que esta disputando su primera temporada de su historia en la Ligue 1, previo a la Fecha FIFA, logró un buen empate 2-2 ante el Metz en un duelo que perdían 0-2, pero con un autogol y anotación de Elba Rashani firmaron la igualada.

Tanto el PSG como el Clermont saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos, aunque el París es amplio favorito para ganar, pero podría hacerlo con muchas ausencias y una de esas sería Leo Messi. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSG vs Clermont.

