Besiktas vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Champions League 2021-22

Champions League 2021-2022

Se abren las emociones de este miércoles 15 de septiembre siguiendo con la jornada inaugural de la fase de grupos en la Champions League 2021-2022, cuando el Besiktas busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital el sumar estos puntos ante un Borussia Dortmund que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Vodafone Park.

Hora y Canal Besiktas vs Borussia Dortmund

Sede: Vodafone Park, Estambul, Turquía

Hora: 6:45 pm de Alemania. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y México. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. TNT en México. ESPN en Sudamérica.

Besiktas vs Borussia Dortmund en VIVO

El cuadro del Besiktas ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga Turca donde marcha como líder con 3 victorias y un empate en 4 jornadas. El pasado sábado recibieron al Yeni Malatyaspor logrando doblegarlos 3-0 con doblete de Michy Batshuayi y uno más de Georges-Kevin N’Koudou.

Las Águilas Negras llegan como los vigentes campeones de Turquía y vuelven a una fase de grupos tras haber quedado fuera en la segunda ronda previa en la edición pasada. La última vez que disputaron una fase de grupos fue en la edición 2017-18 cuando lograron superarla para caer eliminados en octavos de final.

Por su parte, el Borussia Dortmund ha tenido un arranque bueno en la Bundesliga con 3 triunfos y un descalabro. El pasado sábado visitaron al Bayern Leverkusen en un duelo muy emocionante que terminaron ganando 3-4 con doblete de Erling Haaland y goles de Julian Brandt y Raphael Guerreiro.

El BVB llega como el tercero de Alemania y su objetivo será superar la fase de grupos tras haber quedado fuera en la fase de grupos en la temporada pasada.

Tanto el Besiktas como el Borussia Dortmund saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir esta primera victoria que les permita dar un gran paso en un sector muy competido junto al AJax y el Sporting Lisboa donde los 4 tienen aspiraciones reales de superar la fase de grupos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Besiktas vs Borussia Dortmund.

