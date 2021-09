Costa Rica vs Lituania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Futsal 2021

Mundial Futsal

Partido de “vida o muerte” tendremos este sábado 18 de septiembre en el cierre de la fase de grupos del Mundial Futsal 2021, cuando Costa Rica busque sumar una victoria que los mantenga con la velita encendida pensando en la clasificación, pero tendrán que medirse al anfitrión, Lituania, que también irá por todo al Zalgiris Arena.

Hora y Canal Costa Rica vs Lituania

Sede: Žalgiris Arena, Kaunas, Lituania

Hora: 8:00 pm de Lituania. 11:00 am de Costa Rica. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Teletica en Costa Rica. Telemundo en Estados Unidos.

Costa Rica vs Lituania en VIVO

La selección de Costa Rica llegaba a esta competencia mucha ilusión, como el flamante campeón de la CONCACAF, sin embargo no la han pasado nada bien siendo vencidos en las dos primeras fechas, aun así mantienen la velita encendida pensando en la clasificación.

Los Ticos vienen de un durísimo golpe el pasado miércoles cuando se midieron a Venezuela en un choque realmente cerrado, pero donde terminaron cayendo 1-0.

Por su parte, Lituania ha festejado el ser anfitrión de la competencia, para ellos es un gran logro, aunque no han sido competitivos en la competencia perdiendo los dos partidos que han disputado.

Los Lituanos también llegan de caer el pasado miércoles cuando se enfrentaron a Kazajistán siendo superados 0-3.

Tanto Costa Rica como Lituania saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de cerrar la fase de grupos con victoria y pensar en meterse como uno de los mejores terceros, por lo que también la diferencia de goles será un factor a considerar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Lituania.

