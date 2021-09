Green Bay Packers vs Detroit Lions EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 2 NFL 2021

NFL

Un par de equipos 0-1 salen al campo para el “Monday Night Football” cuando los Packers reciben a los Lions. Green Bay ha ganado cuatro partidos seguidos en la serie, incluida una victoria en casa 42-21 en septiembre pasado y un encuentro como visitante 31-24 a mediados de diciembre. Aaron Rodgers ha tenido dos o más pases de touchdown contra su rival de división en cinco de los últimos seis encuentros.

Los Lions hicieron las cosas muy interesantes la semana pasada en su derrota 41-33 ante los 49ers. El equipo anotó dos touchdowns en los últimos dos minutos y tuvo el balón con chance de empatar luego de recuperar un par de tiros laterales. Acumularon 430 yardas de ofensiva con Jared Goff lanzando tres pases de touchdown y dos conversiones de dos puntos. Aún así, por más igualado que estuvo el puntaje final, los 49ers pudieron hacer lo que quisieron en la ofensiva mientras vencían a los Lions.

Mientras tanto, los Packers fueron francamente vergonzosos en su derrota por 38-3 ante los Saints en Jacksonville, Florida. El juego se trasladó fuera de Nueva Orleans después de que el huracán Ida pasara por la ciudad. Rodgers acertó apenas 15 de 28 para 133 yardas y dos intercepciones. No obtuvo nada de su juego terrestre, y todo el equipo lució mediocre en ambos lados del balón. New Orleans los superó en casi 100 yardas, y Jameis Winston también lanzó cinco pases de touchdown.

Hora y Canal Packers vs Lions

Kickoff: Lunes 20 de septiembre a las 5:25 p.m. PT / 8:25 p.m. ET en Estados Unidos. 7:25 p.m. en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Green Bay -11

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Intangibles

Siendo la Semana 2, no hay muchos lugares de programación de los que estar al tanto. Green Bay está en San Francisco la próxima semana para el “Sunday Night Football”, mientras que los Lions reciben a los Ravens. El clima no será un gran problema en Green Bay, ya que se prevé que sea de alrededor de 68 grados con una pequeña posibilidad de precipitación. Los Lions no han jugado un lunes por la noche desde el 14 de octubre de 2019, cuando perdieron 23-22 ante Green Bay en Lambeau Field.

2.- ¿Espejismo de la semana 1?

Ambos equipos están ansiosos por demostrar que sus resultados de la Semana 1 fueron un espejismo y no una predicción de cómo irá la temporada. Obviamente, los Packers tienen muchas más expectativas sobre hacia dónde se supone que se dirigirá su año. Todas las señales apuntan a que esta será la última temporada de Rodgers en Green Bay, por lo que es realmente una postemporada o un fracaso para ellos. La ofensiva no siempre será tan mala, y piensan que encontrarán su equilibrio y mucho más éxito el lunes. El año pasado, Rodgers lanzó para menos de 200 yardas dos veces y siguió esos esfuerzos con ocho touchdowns combinados en dos victorias de dos dígitos.

3.- ¿Espejismo de la semana 1, segunda parte?

Cuando los Lions intercambiaron al mariscal de campo franquicia Matthew Stafford y trajeron a Goff, no se esperaba mucho del ex mariscal de campo de los Rams que dejaba a Sean McVay. El año pasado, Goff lanzó para más de 300 yardas seis veces y solo tuvo dos competencias en las que tuvo 50 intentos o más. Ya ha hecho ambas cosas una vez esta temporada, y no sé qué tan sostenible sea eso. Se siente como un récord rayado, pero los Lions necesitan establecer un juego terrestre para mantener a los equipos honestos y mantener el balón lejos de ellos. D’Andre Swift tuvo solo 11 acarreos para 39 yardas, mientras que el ex Packer Jamaal Williams anotó 54 yardas en nueve acarreos. Si esperan lograr una sorpresa, el juego terrestre tiene que funcionar.

Green Bay Packers vs Detroit Lions en VIVO

No nos demoremos en pensar en esto. Green Bay se sintió avergonzado esta semana y regresa a casa para MNF ante una multitud y el centro de atención de la televisión. Detroit se comportó bien la semana pasada, pero los Lions no lo harán esta semana. Rodgers lanza cuatro pases de touchdown en una victoria fácil y todo irá bien en Green Bay durante una semana. Como ha dicho Rodgers en el pasado, “R-E-L-A-X relax”.

Predicción: Packers 35, Lions 20

