Getafe vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Se abren las emociones de la jornada 6 de la Liga Española 2021-2022 este martes 21 de septiembre con un buen duelo donde el Getafe buscará aprovechar su condición de local intentando sumar sus primeros puntos, pero tendrá una dura prueba al recibir a un Atlético de Madrid que saldrán obligados a ganar en el Alfonso Pérez.

Hora y Canal Getafe vs Atlético de Madrid

Sede: Coliseo Alfonso Pérez, Getafe, Madrid, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Getafe vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Getafe ha tenido una campaña realmente complicada ya que ha sido derrotado en las 5 jornadas previas, por lo que en casa les urge sumar sus primeros puntos para ganar en confianza, pero tendrán una prueba sumamente dura.

Los Azulones vienen de un duro golpe el pasado sábado cuando visitaron al Rayo Vallecano siendo aplastados 3-0 y dejando muchas dudas.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha sido uno de los protagonistas del campeonato peleando por la cima, sin embargo saben que no hay margen de error. En 5 fechas suman 3 victorias y 2 empates.

Los Colchoneros vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Athletic Bilbao en un choque muy cerrado donde sufrieron la expulsión de Joao Félix al 78 para firmar el 0-0 final.

Tanto el Getafe como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para dar un gran paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a los Azulones hundidos sin puntos, mientras los Colchoneros son sublíderes con 11 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Getafe vs Atlético de Madrid.

Last modified: septiembre 20, 2021

Etiquetas: Atlético de Madrid