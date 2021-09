Argentina vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Futsal 2021

Mundial Futsal

Gran partido de poder a poder tendremos este miércoles 23 de septiembre en los octavos de final del Mundial Futsal 2021, cuando Argentina busque imponer su jerarquía y seguir su camino en búsqueda del título, pero tendrán que recibir a Paraguay que saldrán decididos a dar la campanada en Lituania.

Hora y Canal Argentina vs Paraguay

Sede: Vilnius Arena, Vlinius, Lituania

Hora: 5:30 pm de Lituania. 10:30 am de Asunción y 11:30 am de Buenos Aires. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TyC Sports en Argentina. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos. TUDN en México y Centroamérica.

Argentina vs Paraguay en VIVO

La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, cumplió con un gran papel en la fase de grupos logrando ganar los 3 partidos para terminar como líder del sector F, además lo hizo con 17 goles a favor y apenas 3 en contra.

La Albiceleste, sin embargo, tuvo un cierre de grupo complicado el pasado lunes cuando se midieron a Irán en un duelo muy cerrado que apenas ganaron 2-1 para asegurar el liderato.

Por su parte, Paraguay cumplió con un buen papel en la fase de grupos demostrando que pueden competir ante cualquier rival. Sumaron 2 victorias y una derrota en el Grupo E quedando por debajo de España, pero por encima de Japón.

La Albirroja tuvo un buen cierre de fase de grupos el pasado lunes cuando se midieron a Japón logrando vencerlos 2-1 en un partidazo.

Tanto Argentina como Paraguay saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de conseguir la victoria que les permita seguir su camino en la competencia, saben que ya no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos la Albiceleste es favorita, pero la Albirroja puede competir de buena manera. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs Paraguay.

