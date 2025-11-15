Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Amistosos

Estados Unidos y Paraguay vuelven a enfrentarse por primera vez desde 2018 en un amistoso que les servirá como preparación rumbo a la Copa Mundial de 2026.

Los norteamericanos llegan con buenas sensaciones tras remontar y vencer a Australia (2-1) en su más reciente encuentro, mientras que Paraguay cayó 2-0 ante Corea del Sur.

🇺🇸 ESTADOS UNIDOS: probando piezas para el 2026

Estados Unidos piensa en el Mundial que organizará junto a México y Canadá, y Mauricio Pochettino continúa ajustando su plantilla en la búsqueda del once ideal.

🔍 Datos recientes

Invicto en tres de sus últimos cuatro partidos .

. Ha marcado en nueve de sus últimos diez encuentros .

. Dos remontadas consecutivas en amistosos.

Invicto en sus dos últimos amistosos como local ante sudamericanos: 1-1 vs Ecuador 3-1 vs Venezuela

Ganó sus dos últimos duelos contra Paraguay: ambos 1-0.

Este será su segundo partido en el Subaru Park, estadio del Philadelphia Union, donde en 2018 vencieron 3-0 a Bolivia.

❌ Bajas importantes

Christian Pulisic (isquiotibiales).

(isquiotibiales). Tyler Adams (choque de cabeza).

(choque de cabeza). Sean Zawadzki , molestias físicas.

, molestias físicas. Chris Richards, Timothy Weah, Weston McKennie y Antonee Robinson, también fuera.

Jonathan Klinsmann y Román Celentano podrían debutar con la selección mayor.

🔙 Regreso a casa para varios jugadores

Matt Freese, Brenden Aaronson, Mark McKenzie y Auston Trusty vuelven al estadio donde se formaron en la cantera del Philadelphia Union.

Haji Wright, autor del doblete ante Australia, apunta como pieza clave en ataque.

🇵🇾 PARAGUAY: defensa sólida, pero falta de gol

Paraguay, de la mano de Gustavo Alfaro, logró clasificar al Mundial 2026 tras quedarse con la última plaza directa de CONMEBOL. Ahora busca llegar en buena forma a la fase final.

🔍 Datos recientes

Solo 1 victoria en los últimos 5 partidos (1-0 vs Perú).

(1-0 vs Perú). No marcó en tres de esos cinco encuentros.

No pierde partidos consecutivos desde la llegada de Alfaro.

Invicto este año siempre que abre el marcador.

Paraguay no gana en Estados Unidos desde 2022, cuando venció 1-0 a México, y no derrotan a los estadounidenses desde 2011 (1-0 en Nashville).

👀 Convocatoria

Tres jugadores podrían debutar:

Lucas Romero

Alexis Duarte

Aldo Sebastián Pérez Ramos

Tres futbolistas juegan en MLS (o en clubes de Norteamérica):

Miguel Almirón – Atlanta United

Braian Ojeda – Real Salt Lake

Andrés Cubas – Vancouver Whitecaps

Gustavo Gómez podría alcanzar el octavo puesto histórico de internacionalidades (actualmente 85, igualado con Celso Ayala).

🔮 Pronóstico

Estados Unidos 0-0 Paraguay

Paraguay es un equipo muy ordenado y defensivo, difícil de romper, y Estados Unidos afronta el duelo con múltiples bajas ofensivas, incluido Pulisic.

El equilibrio entre ambos y la falta de gol reciente en Paraguay hacen prever un empate sin goles.

Last modified: noviembre 15, 2025