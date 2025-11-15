Written by: noviembre 15, 2025 Amistosos

Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Estados Unidos vs Paraguay

Estados Unidos y Paraguay vuelven a enfrentarse por primera vez desde 2018 en un amistoso que les servirá como preparación rumbo a la Copa Mundial de 2026.

Los norteamericanos llegan con buenas sensaciones tras remontar y vencer a Australia (2-1) en su más reciente encuentro, mientras que Paraguay cayó 2-0 ante Corea del Sur.

🇺🇸 ESTADOS UNIDOS: probando piezas para el 2026

Estados Unidos piensa en el Mundial que organizará junto a México y Canadá, y Mauricio Pochettino continúa ajustando su plantilla en la búsqueda del once ideal.

🔍 Datos recientes

  • Invicto en tres de sus últimos cuatro partidos.
  • Ha marcado en nueve de sus últimos diez encuentros.
  • Dos remontadas consecutivas en amistosos.
  • Invicto en sus dos últimos amistosos como local ante sudamericanos:
    • 1-1 vs Ecuador
    • 3-1 vs Venezuela
  • Ganó sus dos últimos duelos contra Paraguay: ambos 1-0.

Este será su segundo partido en el Subaru Park, estadio del Philadelphia Union, donde en 2018 vencieron 3-0 a Bolivia.

❌ Bajas importantes

  • Christian Pulisic (isquiotibiales).
  • Tyler Adams (choque de cabeza).
  • Sean Zawadzki, molestias físicas.
  • Chris Richards, Timothy Weah, Weston McKennie y Antonee Robinson, también fuera.

Jonathan Klinsmann y Román Celentano podrían debutar con la selección mayor.

🔙 Regreso a casa para varios jugadores

Matt Freese, Brenden Aaronson, Mark McKenzie y Auston Trusty vuelven al estadio donde se formaron en la cantera del Philadelphia Union.

Haji Wright, autor del doblete ante Australia, apunta como pieza clave en ataque.

🇵🇾 PARAGUAY: defensa sólida, pero falta de gol

Paraguay, de la mano de Gustavo Alfaro, logró clasificar al Mundial 2026 tras quedarse con la última plaza directa de CONMEBOL. Ahora busca llegar en buena forma a la fase final.

🔍 Datos recientes

  • Solo 1 victoria en los últimos 5 partidos (1-0 vs Perú).
  • No marcó en tres de esos cinco encuentros.
  • No pierde partidos consecutivos desde la llegada de Alfaro.
  • Invicto este año siempre que abre el marcador.

Paraguay no gana en Estados Unidos desde 2022, cuando venció 1-0 a México, y no derrotan a los estadounidenses desde 2011 (1-0 en Nashville).

👀 Convocatoria

Tres jugadores podrían debutar:

  • Lucas Romero
  • Alexis Duarte
  • Aldo Sebastián Pérez Ramos

Tres futbolistas juegan en MLS (o en clubes de Norteamérica):

  • Miguel Almirón – Atlanta United
  • Braian Ojeda – Real Salt Lake
  • Andrés Cubas – Vancouver Whitecaps

Gustavo Gómez podría alcanzar el octavo puesto histórico de internacionalidades (actualmente 85, igualado con Celso Ayala).

🔮 Pronóstico

Estados Unidos 0-0 Paraguay

Paraguay es un equipo muy ordenado y defensivo, difícil de romper, y Estados Unidos afronta el duelo con múltiples bajas ofensivas, incluido Pulisic.
El equilibrio entre ambos y la falta de gol reciente en Paraguay hacen prever un empate sin goles.

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 15, 2025
Suiza vs Suecia Previous Story
Suiza vs Suecia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Eliminatorias UEFA Mundial 2026
Colombia vs Nueva Zelanda Next Story
Colombia vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Related Posts

América vs LA Galaxy

América vs LA Galaxy EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Written by: noviembre 15, 2025

En plena Fecha FIFA de noviembre, las Águilas del Club América aprovecharán la pausa del calendario para mantener ritmo competitivo...

Read More
México vs Uruguay

México vs Uruguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Written by: noviembre 15, 2025

México y Uruguay se enfrentan este domingo en Torreón mientras ambos continúan su preparación rumbo al Mundial 2026. El Tricolor busca...

Read More
Colombia vs Nueva Zelanda

Colombia vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Written by: noviembre 15, 2025

La Selección Colombia continúa afinando su preparación rumbo al Mundial de 2026, y este sábado disputará su primer amistoso de la...

Read More
Brasil vs Senegal

Brasil vs Senegal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Written by: noviembre 14, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Emirates Stadium, hogar del...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *