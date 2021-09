Southampton vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partido entre equipos necesitados tendremos este domingo 26 de septiembre siguiendo con la jornada 6 de la Premier League 2021-2022, cuando el Southampton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita alejarse de la zona baja, pero tendrán que recibir a unos Wolves que también saldrán desesperados por llevarse el botín completo del St Mary’s Stadium.

Hora y Canal Southampton vs Wolves

Sede: St Mary’s Stadium, Southampton, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Southampton vs Wolves en VIVO

El cuadro del Southampton ha tenido una campaña con un sabor agridulce ya que en 5 jornadas suman 4 empates y apenas una derrota, sin embargo saben que en casa les urge ganar. En la jornada pasada fueron una de las sorpresas ya que, como visitantes, rescataron el 0-0 ante el Manchester City.

The Saints llega motivado ya que el pasado martes lograron su clasificación a la cuarta ronda de la Copa de la Liga tras vencer en penales al Sheffield United tras igualar 2-2 en tiempo regular.

Por su parte, los Wolves han tenido un inicio decepcionante estando hundidos en la tabla con una victoria y 4 descalabros. En la jornada pasada, en casa, fueron superados 0-2 por el Brentford en lo que fue un duro golpe por el rival.

Los Lobos tampoco la pasaron bien a media semana quedando eliminados de la Copa de la Liga tras perder en penales ante el Tottenham tras un empate 2-2 en tiempo regular.

Tanto el Southampton como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras el momento complicado que viven. En los pronósticos The Saints es ligero favorito al estar en casa y llegar en mejor forma, pero los Lobos, de Raúl Jiménez, saldrán a “matar o morir”. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Southampton vs Wolves.

