Atalanta vs Young Boys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Champions League 2021-22

Se abren las emociones de este miércoles 29 de septiembre siguiendo con la jornada 2 de la Champions League 2021-2022, cuando el Atalanta haga su debut en casa con la misión de sumar su primera victoria, sin embargo tendrá que recibir a un Young Boys que saldrá motivado listo para llevarse el botín del Atleti Azzurri.

Hora y Canal Atalanta vs Young Boys

Sede: Estadio Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. TNT en México. ESPN en Sudamérica.

Atalanta vs Young Boys en VIVO

El cuadro del Atalanta ha tenido un arranque de temporada irregular en la Serie A donde se ubican en la séptima posición. El pasado sábado visitaron al Inter de Milán en un duelo muy atractivo que terminó con empate 2-2.

La Dea cumplió con un buen debut en la Champions hace un par de semanas cuando visitaron al Villarreal en un duelo donde Remo Freuler los puso al frente a los 6 minutos, los remontaron, pero al 83 Robin Gosens apareció para el 2-2 final.

Por su parte, el Young Boys ha empezado de buena manera la temporada en Suiza donde marchan segundos, aunque con un duelo pendiente. El pasado sábado recibieron al St Gallen logrando doblegarlos 2-1 con goles de Jordan Siebatcheu y Felix Mambimbi.

Los Suizos fueron una de las grandes sorpresas en la jornada 1 de la Champions cuando recibieron al Manchester United logrando remontar para vencerlos 2-1 con goles de Moumi Ngamaleu y Jordan Siebatcheu, este último al 90+5, aprovechando que los Red Devils se quedaron con 10 desde el minuto 35.

Tanto el Atalanta como el Young Boys saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la clasificación, saben que no hay margen de error ya que a pesar de la derrota el Manchester United es favorito para avanzar, por lo que solamente quedaría un cupo más para la fase final de esta Liga de Campeones. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Young Boys.

