Brasil vs Kazajistán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial Futsal 2021

Gran partido tendremos este domingo 3 de octubre con el duelo por el tercer lugar en el Mundial Futsal 2021, donde Brasil buscará imponer su jerarquía y quedarse con el triunfo, pero tendrán que recibir a Kazajistán que saldrá sin mucho que perder por la sorpresa en el Kaunas Arena.

Hora y Canal Brasil vs Kazajistán

Sede: Kaunas Arena, Kaunas, Lituania

Hora: 6:00 pm de Lituania. 10:00 am de México. 12:00 pm de Argentina y Brasil. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Brasil vs Kazajistán en VIVO

La selección de Brasil llega a este duelo por el tercer puesto muy dolido tras caer en semifinales ante Argentina, eso los dejó fuera de la pelea por el título que habían ganado en 5 de los primeros 7 torneos, pero que no han podido levantar en las últimas dos ediciones.

La Canarinha ahora intentará meterse al podio, saben que no será suficiente, pero sería un cierre digno para un torneo realmente emocionante.

Por su parte, Kazajistán ha hecho historia logrando meterse entre los cuatro mejores del torneo por primera vez, así que realmente llegan liberados de presión, pero querrán redondearlo con una tercera posición.

Los Kazajos vienen de un partidazo en las semifinales donde se midieron a Portugal igualando 2-2 en tiempo regular y tiempo extra, por lo que se fueron a los penales donde terminarían cayendo 4-3.

Tanto Brasil como Kazajistán saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de conseguir la victoria que les permita quedarse dentro del podio. En los pronósticos la Canarinha es claro favorito, sin embargo los Kazajos llegan en una gran forma listos para dar la campanada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Kazajistán.

